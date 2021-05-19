Korktukları başlarına geldi!

Rum Sağlık Bakanlığından bugün yapılan duyuruya göre, Hindistan'daki Covid-19 varyantının ilk vakalarının Güney Kıbrıs'ta tespit edildiği bildirildi.

PCR testi pozitif bulunan kişilerden alınan numunelerin dördünde varyant tespit edildi.

Bakanlığa göre, özel testler için Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) gönderilen örnekler arasında, 4 tanesinde Hint varyantı, 2 tanesinde Güney Afrika varyantı ve 131 tanesinde de İngiliz varyantı tespit edildi.

Bakanlık, numunelerin esas olarak Nisan ayında tespit edilen vakalarla ilgili olduğunu söyledi.

Bakanlık vakaların ülkeye varışta 14 günlük karantina için otellere götürüldüğünü ve testlerinin pozitif bulunmasının ardından Tersefanou'da özel bir karantina alanına götürüldüğünü dolayısıyla diğer insanlarla temasa geçmediklerini söyledi.

"Gri kategorisindeki ülkelerden gelen herkesin karantina altında 14 gün geçirmesi gerek. Ayrıca Kıbrıs'a varışlarından 72 saat önce PCR testleri yaptırmaları veya varışta test yaptırmaları gerekir. Sağlık bakanlığı, "Giriş kapılarında alınan önlemlere ve varış ülkesine göre yolcuların geliş şartlarına rağmen, mutasyonların topluma girme olasılığı her zaman vardır." diyen Rum Sağlık Bakanlığı, aşılamanın önemini bir kez daha vurguladı.

"Yeni varyantlar daha agresif olduğundan ve virüsün daha fazla bulaşabilirliğine ve yayılmasına neden olduğundan, bilim camiasının mutasyonları önlemeyi ve neden oldukları agresif bulaşmayı frenlemeyi önerdiği tek yol, popülasyonun yüksek aşılama kapsamıdır" diyen Rum Sağlık bakanlığı, virüsün topluma yayılma riskinin azaltılmasını sağlamak ve epidemiyolojik durumun kötüleşmesini önlemek için insanları aşılama çağrılarına olumlu yanıt vermeye çağırdı.