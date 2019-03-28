Kooperatiflerin Kapanması Dolayısıyla Başkanlığa Yürüdüler

Lefkoşa, 28 Mart 19 : Rum kesiminde kooperatif bankalarının batmasıyla ilgili olarak, dün eğitim ve tarım örgütleri tarafından Rum Başkanlık Sarayında son bulan ve yüzlerce kişinin katıldığı bir protesto yürüyüşü düzenlendiği haber verildi.

Yürüyüşe traktörlerin de katıldığını ve buna muhalefet partilerinin de destek verdiğini yazan Politis gazetesi, protesto etkinliğini düzenleyenlerin esas talebinin, kooperatiflerin taşınmaz mallarının, eski kooperatif üyelerine geri verilmesi olduğunu ekledi.

(İY/ÖK)