banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95632
ALTIN
229.841
DOLAR
5.3284
STERLİN
7.1776
EURO
6.0117
Mormenekşe yasta
MORMENEKŞE YASTA
Calıştığı restoranı soydu
CALIŞTIĞI RESTORANI SOYDU
5 yıl hapis yatacak
5 YIL HAPİS YATACAK
Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor
USLANMAYAN KOCA HAPSE GİRMEYE DOYMUYOR
banner306

Kooperatiflerin çökmesi skandalının yankıları sürüyor

Kooperatiflerin çökmesi skandalının yankıları sürüyor

27 Mart 2019 Çarşamba 10:15
Kooperatiflerin çökmesi skandalının yankıları sürüyor

Güney Kıbrıs’ta kooperatiflerin çökmesiyle ilgili hazırlanan araştırma raporunun yankıları sürerken, Yargıç Yorgos Arestis’in başkanı olduğu Kooperatif Bankası’nın çökmesiyle ilgili Araştırma Komitesi’nin yayınladığı raporun ardından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’e, araştırma komitesi ile şahsen kendisinin ayağını kaydırmaya çalışan hükümet yetkilileri olarak eleştiriler yönelttiği haber verildi.
Arestis’in“Kamu Denetleme Kurumu’nun Disiplin KuruluBaşkanlığı” görevinden istifasının kamuoyunun bilgisine gelmesinin akabinde sessizliğini bozduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Arestis’in DİSİ haricinde bütün partilerden destek bulduğunu da ifade etti.
Gazete, buna paralel olarak Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konuya müdahalede bulunarak “bunun bankaları inceleyen ve bankayla ilgili bilançoya sahip olmayan tek araştırma komitesi olmasını söylemesinin” ise, tartışmanın yönünü değiştirmeyi amaçlayan dayanaksız bir hareket olarak addedildiğini ekledi.
 

Son Güncelleme: 27.03.2019 13:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne ekonomik destek
Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne ekonomik destek
KŞK kayıp kalıntılarına ulaştı
KŞK kayıp kalıntılarına ulaştı
Larnaka Havalimanı'ndan geri gönderilen Japon akademisyen konusu
Larnaka Havalimanı'ndan geri gönderilen Japon akademisyen konusu
Kiprianu’dan Anastasiadis’e yeni eleştiriler
Kiprianu’dan Anastasiadis’e yeni eleştiriler
Hristodulidis Washington Temaslarını Sürdürüyor
Hristodulidis Washington Temaslarını Sürdürüyor
Mavroyannis Nisan'dan itibaren New York’ta görev yapacak
Mavroyannis Nisan'dan itibaren New York’ta görev yapacak
Limasol polisi ticari gemi kaptanını tutukladı
Limasol polisi ticari gemi kaptanını tutukladı
Rum Basını Bugün Çıkmadı
Rum Basını Bugün Çıkmadı
Köfünye’de (geçitkale) Terk Edilmiş Kıbrıs Türk Evini Yaktılar
Köfünye’de (geçitkale) Terk Edilmiş Kıbrıs Türk Evini Yaktılar
Fransa’dan “Lefkoşa fır” hattında tatbikat
Fransa’dan “Lefkoşa fır” hattında tatbikat

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim