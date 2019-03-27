Kooperatiflerin çökmesi skandalının yankıları sürüyor

Güney Kıbrıs’ta kooperatiflerin çökmesiyle ilgili hazırlanan araştırma raporunun yankıları sürerken, Yargıç Yorgos Arestis’in başkanı olduğu Kooperatif Bankası’nın çökmesiyle ilgili Araştırma Komitesi’nin yayınladığı raporun ardından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’e, araştırma komitesi ile şahsen kendisinin ayağını kaydırmaya çalışan hükümet yetkilileri olarak eleştiriler yönelttiği haber verildi.

Arestis’in“Kamu Denetleme Kurumu’nun Disiplin KuruluBaşkanlığı” görevinden istifasının kamuoyunun bilgisine gelmesinin akabinde sessizliğini bozduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Arestis’in DİSİ haricinde bütün partilerden destek bulduğunu da ifade etti.

Gazete, buna paralel olarak Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun konuya müdahalede bulunarak “bunun bankaları inceleyen ve bankayla ilgili bilançoya sahip olmayan tek araştırma komitesi olmasını söylemesinin” ise, tartışmanın yönünü değiştirmeyi amaçlayan dayanaksız bir hareket olarak addedildiğini ekledi.

