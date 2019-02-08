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Konstantinos Petridis Bükreş’te

PETRİDİS AB ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI GAYRI RESMİ KONSEY TOPLANTISINA KATILIYOR

Konstantinos Petridis Bükreş’te

PETRİDİS AB ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI GAYRI RESMİ KONSEY TOPLANTISINA KATILIYOR

08 Şubat 2019 Cuma 10:30
Konstantinos Petridis Bükreş’te

PETRİDİS AB ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI GAYRI RESMİ KONSEY TOPLANTISINA KATILIYOR

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in 7-8 Şubat’ta Bükreş’te gerçekleşen AB Adalet ve İçişleri Bakanları Gayrı Resmi Konsey toplantısına katıldığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre Petridis bu kapsamda yaptığı konuşmada, hiçbir özlü destek vermeden, mültecilerin ilk ayak bastığı ülkelerin sorumluluğunu artıracağı gerekçesiyle Rum tarafının sığınma yasa paketinin bölünmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Kapsamlı bir Ortak Avrupa Sığınma Sistemi benimsenmesine dair 3 yıldır sürdürülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedilememesinden hayal kırıklığı belirten Petridis, bu durumun mültecilerin ilk ayak bastığı yerler olan üye ülkelere orantısız mülteci akışına sebep olduğunu söyledi.

Petridis, Romanya dönem başkanlığının önerisinde mültecilerin üye devletler arasında zorunlu paylaşımını öngörmemesinin Rum yönetimini tatmin etmediğini anlattı. Petridis ilgili belgede yer alan, Türkiye-AB Beyanı’nın etkin uygulanması neticesinde (mülteci) geliş rakamlarının düşük tutulduğu ifadesine; Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a Türkiye’den mülteci gidişlerinin arttığı gerekçesiyle itiraz etti.

(ŞA/GÜL)

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