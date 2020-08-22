Komisyon Kapalı Maraş’ın Açılması Planlarından Haberdar

Lefkoşa, 22 Ağustos 20 (.): Avrupa Komisyonu Sözcüsü Vivial Loonela, Komisyon’un, Kapalı Maraş’ın yerleşime açılması planlarından haberdar olduğunu ve bu konuda BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını rehber almaya devam ettiğini söyledi.

Haravgi ve diğer gazeteler Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında yerleşime açılmasına dair bilgiler için görüşüne başvurduğu Loonela’nın açıklamalarını aktardı.

Habere göre “Komisyon, Kapalı Maraş bölgesinin açılması planlarıyla ilgili açıklamalardan haberdardır” diyen Loonela devamla şunları söyledi:



“AB, Maraş’ın statüsü konusunda BM Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) sayılı kararını rehber almaya devam ediyor. AB, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun, dış yönleri de dâhil, BM çerçevesinde, Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uygun ve AB ilkelerine saygılı şekilde çözümünü taahhüt etmesi ve katkı koymasının hayati öneme sahip olduğunu defalarca vurguladı. AB bu konuda Türkiye’ye bu mesajı vermeye devam edecek. Tarafların, BM’nin desteğiyle Ada’nın, iki bölgeli iki toplumlu, Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararında belirlediği siyasi eşitliğe sahip federasyon zemininde AB içerisinde yeniden birleşmesi hedefiyle çözüm müzakerelerinin yeniden başlatılması için bir yol araması aciliyetini koruyor.”(ŞA/HÖ)