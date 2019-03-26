Köfünye’de (geçitkale) Terk Edilmiş Kıbrıs Türk Evini Yaktılar



Lefkoşa, 26 Mart 19 : Köfünye’de (Geçitkale) dün akşam meydana gelen bir olayda, bilinmeyen kişi veya kişilerin terk edilmiş bir Kıbrıs Türk evini yaktıkları belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, terk edilmiş Kıbrıs Türk evinde çıkan yangın, dün akşam 22.50’de fark edilmesinin ardından, polis ve Köfünye EMAK (Felaketlerin Önlenmesi Özel Birimi) ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis yaptığı ilk incelemeler neticesinde yangının, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından maksatlı olarak çıkarıldığını tespit etti.

(FK/HÖ)