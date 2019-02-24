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Kocias İle Söyleşi

“ENERJİ, DEVLETİ JEOSTRATEJİK AÇIDAN GÜÇLENDİRİYOR”

Kocias İle Söyleşi

“ENERJİ, DEVLETİ JEOSTRATEJİK AÇIDAN GÜÇLENDİRİYOR”

24 Şubat 2019 Pazar 10:34
Kocias İle Söyleşi

“ENERJİ, DEVLETİ JEOSTRATEJİK AÇIDAN GÜÇLENDİRİYOR”

Lefkoşa, 24 Şubat 19 : Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde enerji konusunun, devleti, jeostratejik açıdan güçlendirdiğini ifade etti.

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, “Kıbrıs 2015-2018. Kıbrıs Sorununu Değiştiren Üç Yıl. Müdahale Hakları ve Garantiler Olmaksızın Normallik İçin Mücadele” isimli Kıbrıs sorunu temalı kitabının tanıtımı için geldiği Güney Kıbrıs’ta, Fileleftheros gazetesine söyleşi verdi.

Habere göre Kocias, Doğu Akdeniz bölgesinde gelişim halindeki inisiyatifleri savunarak işbirliklerinin, bölgedeki istikrar ve güvenliğe, doğal gaz akışının garanti altına alınmasına katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Kocias, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bölgede kurdukları işbirliklerinden ve ittifaklardan  söz ederken bunlara ilişkin ayrıntılardan da söz etti.

Bir soru üzerine enerji konusundaki avantaj ve dezavantajlardan söz eden Kocias, enerji konusunun jeostratejik unsuru olduğunu ve bir devletin rolünü ve önemini güçlendirdiğini belirtti.

Enerjinin, ekonomik açından devleti güçlendirdiğinden de söz eden Kocias, enerjinin, tek alışveriş olamayacağını, bir diğer deyişle, devletin sadece enerji satmasının veya alış veriş yapmasının mümkün olamayacağını belirterek,  Arap ülkeleri ve Venezuela örneklerini verdi.

Kocias açıklamasında ayrıca siyasi liderliklerin net olması gerektiğini, ortaya çıkan sorunlar ve tehlikeler karşısında kendilerini kandırmaması gerektiğini, toplumların ise ortaya çıkan sorunlardan hayal kırıklığı duymaması ve umudunu kesmemesi gerektiğini ayrıca enerji kaynaklı  geleceğe dair öngörülen gelirlerden de “parti yapmamaları” gerektiğini söyledi.

Kocias, itidal ve stratejiye, siyasilerin de ciddi olmasına gereksinim olduğunu  ifade etti.

İki kesimli iki toplumlu federasyon modelinin uygun olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Kocias, bu konuda çeşitli görüşlerin bulunduğunu belirterek, kendisinin bu konu üzerinde görüş ortaya koymaktan kaçındığını çünkü  Kıbrıs sorununun çözümünün varacağı devlet şeklinin, iç konu olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Bunun, Kıbrıs sorununun iç boyutuna ait olduğunu ifade eden Kocias, Yunanistan’ın dış politikasına ilişkin eski kitabında da yazdığı gibi, “Kıbrıs’ta, ikiden fazla  kanton veya devlet veya eyaletle başka bir model mümkün olabilirdi” ifadesini de kullandı.

Kocias, iki bölgeliliğin, tarihsel olarak ortaya çıkan bir konu, BM’nin yönelimi olduğunu belirtti.

Kocias açıklamasında ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının, iki bölgeliliği terk etmede zorluğa sahip olduğunu  ifade ederken Kıbrıs’ın iç konularında görüş ortaya koymak istemediğini de dile getirdi.

Kocias bir başka soru üzerine, Crans Montana’da olumlu olarak aldıkları unsurun, Avrupa Birliği’nin bütün ve güçlü devletleri olarak, orduların ayrılması gerektiği ve garantörlük gibi anlaşmaların olamayacağını artık özümsemesi olduğunu savundu.

(FK/ÖK)

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