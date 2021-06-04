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KKTC’ye yönelik turistik gezi düşüncesi

Güney Kıbrıs’taki bazı turizm ofislerinin, reklam broşürlerine KKTC’ye yönelik turistik gezileri de eklediği belirtildi. 

04 Haziran 2021 Cuma 11:15
KKTC’ye yönelik turistik gezi düşüncesi
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Fileleftheros gazetesi “İşgal Altındaki Bölgelere Geziler Günler Öncesinde Hazır” başlıklı haberinde, Ay.Napa ve Protora bölgesindeki turistik ofislerin vitrinlerindeki reklam broşürlerine veya tanıtımlarına, kapıların açılmasından önce KKTC’ye yönelik turistik gezileri de koyduğunu yazdı.
Gazete turizm ofislerinin, Kıbrıslı Türklerin emin olmasına bağlı olarak günler öncesinde sınır kapılarının açılacağından haberdar olduklarını, turistik gezilerin gelecek haftadan itibaren başlayabileceğini ifade ettiklerini belirtti. 
Habere göre, bir başka durumda ise bir turizm ofisi memuru, KKTC’de işbirliği yaptıkları kişilerden ise gezilerle ilgili bu yılki maliyet hesabına dair bilgi beklediklerini ifade etti.   

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Gazete “Mağusa bölgesinden” KKTC’ye yönelik yapılacak gezilerin, kapalı Maraş’tan geçişi, Salamis, Boğaz, Apostolos Andreas, Girne, Bellapais-Beylerbeyi gibi yerleri kapsadığını belirtti. 
Gazete, haberinde ayrıca özellikle bölge sakinlerinin, çiftçilerin, işletmelerin, perakende ticaretin kapıların özellikle Derinya kapısının açılmasını endişeyle izlediğini yazdı.
Habere göre, çiftçiler ve işletmeler, ekonomik durumları konusunda sınırda olduklarını ifade ederken “Hükümet, sınır kapıları konusunda uzlaşmaya varmadan önce bu unsuru göz önünde bulundurması iyi olurdu” ifadesini kullandılar. 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 11:56
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