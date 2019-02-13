KKTC’den kaçak tütün

Rum Gümrük Dairesi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarında el konulan tütün ürünlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Haravgi gazetesi, Rum Gümrük Dairesi’nin açıklamasına göre, 5 Şubat 2019 tarihinde “Ledra Yolu” (Uzun Yol) sınır kapısından geçen İngiliz vatandaşı bir şahsın üzerinde yapılan aramada, kaçak yollarla geçirilmek istenen 3 bin gram tütün ve 800 dal sigara ele geçirildiğini yazdı.

İngiliz vatandaşı şahsın bin 300 Euro ceza ödeyerek serbest kaldığını belirten gazete, 11 Şubat 2019 tarihinde ise “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısında Bulgaristan vatandaşı bir şahsın üzerinde 500 gram tütün ve 2 bin dal sigara ele geçirildiğini, bu şahsın da para cezası ödemesi sonrasında serbest kaldığını aktardı.