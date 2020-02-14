KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen Gürcü’ye 6 ay hapis

Gürcü zanlının yasaklı göçmenken, 9 Şubat 2020 tarihinde yine Rum kesiminde bulunduğunu kabul ettiğini de yazan Politis gazetesi, bahse konu kişinin 19 Nisan 2018 tarihinde gözaltı ve sınır dışı etme emri temelinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarından sınır dışı edildiğini yazdı.

Gazeteye göre Gürcü şahsı mahkûm eden Rum yargıç Maria Loizu ise açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyetine işgal altındaki bölgelerde bulunan limanlardan giriş yapmanın Kıbrıs’ın Türkiye tarafından işgalini güçlendirdiğini aynı zamanda bu tarz faaliyetlerin Kıbrıs devletinin bütünlüğünü zedelediğini ve bu suçu çok ciddi bir hale getirdiğini” iddia etti.



Loizu, bu tarz suçların, Rum Yönetimine ciddi sosyal ve ekonomik problemler yarattığını da ekledi.