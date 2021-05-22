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KKTC’den Güney Kıbrıs’a 14 Suriyeli siyasi göçmen geçtiği iddia edildi

"Mağusa Bölgesi”ne bağlı “Avgoru” köyünde dün, 14 Suriyeli siyasi göçmen tespit edildiği ve bu kişilerin, Güney Kıbrıs’a KKTC’den geçtikleri iddia edildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:30
KKTC’den Güney Kıbrıs’a 14 Suriyeli siyasi göçmen geçtiği iddia edildi
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Fileleftheros gazetesi, 10’u erkek, biri kadın ve 3’ü çocuk 14 göçmenin İngiliz Üsleri bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçtiğini öne sürerken, sağlık kontrollerinin ardından göçmenlerin Purnara Mülteci Kabul Merkezi’ne götürüldüklerini yazdı.

Haberde, 19 Mayıs’ta Kavo Greko’ya gelen mültecilerin bindiği geminin kaptanının da tutuklandığı belirtildi.

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AB’DEN GÜNEY KIBRIS’A MÜLTECİLER İÇİN 160 MİLYON EURO

Gazete, bir başka haberinde de AB’nin Güney Kıbrıs’a gelen mülteciler için AB 2014-2020 programları çerçevesinde Rum Hükümeti’ne 160 milyon Euro ödenek verdiğini yazdı.

Haberde, sadece 2019-2020 yıllarında Güney Kıbrıs’a 25 bin 894 siyasi sığınma başvurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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Son Güncelleme: 22.05.2021 14:24
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