Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
226.615
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.1513
EURO
6.1210
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
2 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA...
Denetimli hakkını ihlal etti
DENETİMLİ HAKKINI İHLAL ETTİ
İçip içip ortalığı dağıttı
İÇİP İÇİP ORTALIĞI DAĞITTI
Cinayet davası sürüyor
CİNAYET DAVASI SÜRÜYOR
banner282

KKTC’den geçtikleri iddia edilen düzensiz göçmenler

KKTC’den geçtikleri iddia edilen düzensiz göçmenler

01 Mart 2019 Cuma 13:44
KKTC’den geçtikleri iddia edilen düzensiz göçmenler

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Akaki” (Akça-Akaça) ve “Potamya” (Dereliköy) bölgelerinden, düzensiz göçmen olarak tabir edilen toplam 22 kişinin, Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi haberinde ayrıca 4 yabancının taşınmasına yardım eden bir Kıbrıslı Türk’ün de Rum polisi tarafından tutuklandığını iddia etti.
“Akaki” bölgesinden, 17’si Suriyeli olmak üzere toplam 18 kişinin, geçtiğimiz gün, Güney Kıbrıs’a geçtiğini yazan gazete bunlar arasında 16 yaşındaki bir gencin de yer aldığını belirtti.
Habere göre söz konusu göçmenler, Kokkinotrimithia mülteci kabul merkezine götürüldü.
Gazete, Rum polisinin, geçtiğimiz akşam, Güney Lefkoşa’daki ara bölge karşısındaki tarlada, şüpheli bir biçimde hareket eden, 41 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün kullandığı araçta yaptığı aramada, 3’ü erkek 1’i kadın olmak üzere Kongo ve Kamerunlu 4 yabancı tespit ettiğini yazdı.
Söz konusu yabancıların ve Kıbrıslı Türk’ün polis tarafından tutuklanarak sorgulanmak için polise götürüldüğünü yazan gazete polisin burada yabancılara ait seyahat belgelerini bagajlarında tespit ettiğini belirtti.
Habere göre 4 yabancı hakkında “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ne yasa dışı giriş yapma olayı araştırılmakla birlikte Kıbrıslı Türk aleyhine ise, kar elde etmek için üçüncü ülke vatandaşlarının “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ne girişine yardım etme suçlaması bulunuyor.
41 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün bugün mahkeme önüne çıkarılması bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 01.03.2019 18:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“euroasıa Interconnector” Projesine Destek Belirtildi
“euroasıa Interconnector” Projesine Destek Belirtildi
Limasol Karnavalı Başladı
Limasol Karnavalı Başladı
Hidrokarbon Fonu Onaylandı
Hidrokarbon Fonu Onaylandı
Anastasiadis Bu Sabah Ulusal Konseyi Bilgilendirdi
Anastasiadis Bu Sabah Ulusal Konseyi Bilgilendirdi
“glafkos” Hedefindeki Keşfin Açıklanmasının Yankıları Sürüyor
“glafkos” Hedefindeki Keşfin Açıklanmasının Yankıları Sürüyor
Güney Lefkoşa’da Doğal Gaz Konferansı
Güney Lefkoşa’da Doğal Gaz Konferansı
Rusya’yla Ekonomik İşbirliği Protokolü İmzalandı
Rusya’yla Ekonomik İşbirliği Protokolü İmzalandı
Almanya Savunma Bakanı 5 Mart’ta Güney Kıbrıs’a Geliyor
Almanya Savunma Bakanı 5 Mart’ta Güney Kıbrıs’a Geliyor
“ilyada Ve Odysseia” Destanı Türkçe Dahil 24 Dilde
“ilyada Ve Odysseia” Destanı Türkçe Dahil 24 Dilde
Yeşil Hat Tüzüğü’nün Gerekleri Yerine Getirilmeden Güneye Geçirilmeye Çalışılan Domates Ve Sebze Ele Geçirildi
Yeşil Hat Tüzüğü’nün Gerekleri Yerine Getirilmeden Güneye Geçirilmeye Çalışılan Domates Ve Sebze Ele Geçirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim