KKTC’den geçtikleri iddia edilen düzensiz göçmenler

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Akaki” (Akça-Akaça) ve “Potamya” (Dereliköy) bölgelerinden, düzensiz göçmen olarak tabir edilen toplam 22 kişinin, Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi haberinde ayrıca 4 yabancının taşınmasına yardım eden bir Kıbrıslı Türk’ün de Rum polisi tarafından tutuklandığını iddia etti.

“Akaki” bölgesinden, 17’si Suriyeli olmak üzere toplam 18 kişinin, geçtiğimiz gün, Güney Kıbrıs’a geçtiğini yazan gazete bunlar arasında 16 yaşındaki bir gencin de yer aldığını belirtti.

Habere göre söz konusu göçmenler, Kokkinotrimithia mülteci kabul merkezine götürüldü.

Gazete, Rum polisinin, geçtiğimiz akşam, Güney Lefkoşa’daki ara bölge karşısındaki tarlada, şüpheli bir biçimde hareket eden, 41 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’ün kullandığı araçta yaptığı aramada, 3’ü erkek 1’i kadın olmak üzere Kongo ve Kamerunlu 4 yabancı tespit ettiğini yazdı.

Söz konusu yabancıların ve Kıbrıslı Türk’ün polis tarafından tutuklanarak sorgulanmak için polise götürüldüğünü yazan gazete polisin burada yabancılara ait seyahat belgelerini bagajlarında tespit ettiğini belirtti.

Habere göre 4 yabancı hakkında “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ne yasa dışı giriş yapma olayı araştırılmakla birlikte Kıbrıslı Türk aleyhine ise, kar elde etmek için üçüncü ülke vatandaşlarının “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ne girişine yardım etme suçlaması bulunuyor.

41 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün bugün mahkeme önüne çıkarılması bekleniyor.

