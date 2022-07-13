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KKTC’den çalındığı iddia edilen ikona iade edildi

13 Temmuz 2022 Çarşamba 11:45
KKTC’den çalındığı iddia edilen ikona iade edildi

KKTC’deki bir kiliseden 1974 Barış Harekatı sırasında çalındığı iddia edilen bir ikona, Rum Ortodoks Kilisesi’ne iade edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Ulaştırma Bakanı Yannakis Karusos’un dün Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’la bir araya geldiğini ve Girne’deki bir kiliseden 1974 Barış Harekatı sırasında çalındığı iddia edilen bir ikonu teslim ettiğini yazdılar.

Haberde, “Tahttaki İsa” ismini taşıyan ve 15. yüzyıl ila 16. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen ikonanın Girne’nin “Kalogrea” (Bahçeli) köyündeki “Antifoniti” kilisesinden çalındığı ve Rum makamlarca Zürih’ten getirilerek Rum kilisesine iadesinin sağlandığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 13.07.2022 12:07
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