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KKTC’den akaryakıt konusu gündemden düşmüyor!

Güney Kıbrıs’ta, KKTC’den akaryakıt alınması konusunun yine gündemde olduğu belirtildi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 12:15
KKTC’den akaryakıt konusu gündemden düşmüyor!

Fileleftheros gazetesi “İşgal Atındaki Topraklardan Akar Yakıt İçin Tankerler Gidip Geliyor” başlıklı haberinde, KKTC’den akar yakıtın yanı sıra satın alınan diğer ürünler konusunun dün Rum Meclisi Ticaret Komitesi toplantısında ele alındığını yazdı.

Gazete ilgili meslek gruplarının, KKTC’den satın alınan ürünlerle ilgili ortaya çıkan sorunları Rum Meclisi Ticaret Komitesi’ne ilettiklerini belirtti.

Habere göre ilgili meslek grupları, Güney Kıbrıs’taki akar yakıt fiyatlarının artması nedeniyle, tankerlerin Kuzey’e geçip yakıt aldığını ardından ise Güney Kıbrıs’a döndükleri yönünde şikayette bulundular.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak her tankerden akar yakıtın taşınmasından 500 Euro kazanç elde edildiğini, sonuç olarak Güney Kıbrıs’taki bazı kişilerin günlük 3 veya 4 bin Euro kazanç elde ettiğine dikkati çekti.

Rum Benzinciler Birliği adına toplantıda konuşan Hristodulos Hristodulu, akar yakıt konusunda kaçakçılık yapıldığını, 6 veya 8 tankeri olan şirketlerin, günlük olarak Kuzey’e geçerek günde 3 bin litre akar yakıt taşıdığını belirtti.

Hristoduludu, Limasol ve Baf’ın KKTC’den gelen akar yakıtla dolup taştığını savunurken taksi şoförleri ve sade vatandaşların da Kuzey’e geçerek araçlarını benzinle doldurduğunu söyledi.

Gazete Rum Gümrük Dairesi’nin polis ile iş birliğiyle, sınır kapılarındaki özellikle iş araçlarına yönelik denetimleri de sıklaştırdığını yazdı.

Gazete toplantıda sadece KKTC’den satın alınan akar yakıtın değil, Türkiye menşeli olan ancak “Kıbrıs” ürünü olarak adlandırılıp Güney Kıbrıs’ta düşük fiyata satılan ürünlerin  alınmasının da tartışıldığını belirtti.

Habere göre, konudan etkilenen meslek grupları polisin kontrollerini sıklaştırması yönünde çağrıda bulundu.

“Mağusa bölgesi Turizm Ticari Şirketi” temsilcisi yaptığı açıklamada, KKTC ekonomisini geliştirdiklerini belirterek tedbir alınmasını talep etti.

KEVE(Rum Ticaret ve Sanayi Odası) ve OEV(İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu) yetkilileri ise iş insanları arasında eşit muamelenin bulunmadığına dikkati çekerek eğer bir taşeronun Güney Kıbrıs’tan inşaat malzemesi alırsa yüzde 19 oranında KDV ödediğini, ancak bunları Kuzey’den aldığı zaman ise  KDV ödemediğini belirtti.

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POVEK (Küçük Esnaf ve Zanaatkarlar Konfederasyonu) Genel Sekreteri Stefanos Kursaris, Yeşil Hat tüzüğünün çiğnenmesiyle Kuzey’den alınan taklit ürünlerden dolayı tüm mesleklerin  sorunlarla karşılaştığını belirtti.

Tarım örgütleri ise KKTC’den olan tarımsal ürünlerin yeteri kadar denetlenmediğini aynı zamanda tarım ilaçlarının yasa dışı taşındığını da iddia etti.

Politis gazetesine göre Rum Meclisi Ticaret Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis, tüm kesimlerin şikayetlerini komite olarak dinlediklerini belirterek gerek Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde gerekse dekonfrantasyon hattı aracılığıyla Kuzey’den Güney Kıbrıs’a gelen ürünler konusunda sorunlar bulunduğunu söyledi.

AKEL Milletvekili Kostas Kosta Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanmasının denetlenmesi gerektiğini vurgularken DİKO Milletvekili Hrisis Pantelidis Yeşil Hat Tüzüğünün etkili bir şekilde uygulanmadığını belirtti.

TAKSİCİLERİN SÜRESİZ GREVİ BAŞLADI

Politis gazetesi bir başka haberinde Lefkoşa Rum Şehir  Taksicileri Birliği’nin, Gümrük Dairesi çalışanlarının, taksi şoförlerini “yakıt almak için Kuzey’e geçmeniz durumunda araçlarınıza el koyacağız” şeklinde tehdit ettikleri gerekçesiyle dün süresiz greve başladıklarını yazdı.

Habere göre, bazı taksi şoförleri gazeteye yaptıkları açıklamada gümrük memurlarının Yeşil Hat Tüzüğünü, kendi yorumladıkları şekilde uyguladığını, Kuzey’e geçen vatandaşlara sorun çıkarttıklarını belirttiler.

Bir başka taksi şoförü açıklamasında Kuzey’den benzin almanın yasa dışı olmadığını, Yeşil Hat Tüzüğünün ticari kullanım maksatlı akar yakıt taşınmasını yasakladığını kendisinin akar yakıt ticareti yapmadığını söyledi.

Taksiciler adına açıklama yapan Halkla İlişkiler Sorumlusu Vasilis Yiotis, taksicilerin, sınır kapılarından taksi şoförü olarak değil özel şahıs olarak geçtiğini, bunun da Güneu Kıbrıs’ın AB’ye Katılım Anlaşması ve iki toplum arasındaki sınır kapılarından geçişlerle ilgili anlaşmayla alakalı olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesine gör taksicilerin dün, Rum Başkanlık binası karşısındaki çemberde  gerçekleştirdiği protesto eylemi neticesinde Güney Lefkoşa’daki Strovolos ve  Athalassa bölgelerinin etkilendiğini yazdı.

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Son Güncelleme: 17.11.2021 14:06
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