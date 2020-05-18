KKTC’deki yangın Rum basınında

Rum basını, KKTC makamlarının, ilk kez, Rum Yönetimi’nin uçuş unsurlarının yangının söndürülmesine katkı koymasına izin verdiğine de dikkati çekti.

Alithia gazetesi “Alevlerle Mücadelede Birleşmiş-Uzantılarla Hareket” başlıklı haberinde KKTC makamlarının, “Diorios”(Tepebaşı) ve Koruçam yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan büyük yangının söndürülmesi için Rum Yönetimi’nin uçuş ve diğer unsurlarının yardım sağlaması talebinde bulunduğunu ve buna izin verdiğini yazdı.

Gazete haberinde Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un yangının söndürülmeye çalışıldığı saatlerde “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın talebinin ardından Rum Yönetimi’nin, kuzeydeki yangının söndürülmesine yardım ettiği” şeklinde yapmış olduğu açıklamaya da yer verdi.

Habere göre Kusios, Rum Orman Dairesi’ne ait uçağın yangına müdahale ettiğini, Arama ve Kurtarma Merkezi’ne ait helikopterin de müdahale etmesinin beklendiğini ifade etti.

Kusios daha sonra yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile telefonda görüştüğünü, Akıncı’nın, yangının söndürülmesi için uçuş unsurlarının yardım etmesi yönündeki çağrısına derhal yanıt verdiği için Anastasiadis’e teşekkürlerini sunduğunu belirtti.



Kusios, Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin ihtiyaç duydukları her türlü yardım için hazır oldukları konusunda Akıncı’ya teyitte bulunduğunu da söyledi.Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “İşgal Altındaki Topraklara İtfaiye Uçağı Gönderdik” başlığıyla aktardı.Politis gazetesi “İşgal Altındaki Topraklardaki Alevlerle Mücadele, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yardımıyla” başlığını kullanırken Haravgi gazetesi haberi “Kormakiti’de(Koruçam) Yakıcı Cehennem-Söndürmek İçin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yardımı” şeklinde verdi.Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta da dün çeşitli bölgelerde çıkan yangın haberlerine de yer verdi.Gazete, Lefkoşa-Limasol anayolu üzerindeki bölgede, Ay.Napa’da, Limasol’a bağlı İpsona ve Baf’a bağlı Hloraka bölgelerinde dün yangın çıktığını, yangınların kontrol altına alındığını belirtti.