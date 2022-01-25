KKTC’deki seçim sonuçları Rum basınında

KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılam erken genel seçimlerin sonuçlarıyla ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Politis gazetesi “UBP Kazandı, CTP Güçlendi- Ekonomi Ekseniyle İki Partili Sistem” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorunu tartışmalarının hiç olmadığı bir seçim süreci yaşayan Kıbrıslı Türklerin yeni meclisini seçtiğini ve UBP’yi yeniden hükümete getirdiğini yazdı.



Seçim sonuçlarıyla ilgili haberler Haravgi’de “ΤDP Hariç Beş Parti Meclis’te- Özyiğit’in İstifası- İşgal Altındaki Bölgelerde Koalisyon Hükümetine Doğru”, Fileleftheros’ta ise “Kıbrıs Türk Sağı ve Boykot Kazandı- Yeni Mecliste Beş Parti” başlıklarıyla yer buldu.

