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KKTC’deki seçim sonuçları Rum basınında

25 Ocak 2022 Salı 11:30
KKTC’deki seçim sonuçları Rum basınında

KKTC’de 23 Ocak Pazar günü yapılam erken genel seçimlerin sonuçlarıyla ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.
Politis gazetesi “UBP Kazandı, CTP Güçlendi- Ekonomi Ekseniyle İki Partili Sistem” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorunu tartışmalarının hiç olmadığı bir seçim süreci yaşayan Kıbrıslı Türklerin yeni meclisini seçtiğini ve UBP’yi yeniden hükümete getirdiğini yazdı.

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Alithia gazetesi ise “Türkiye, Tatar ve Boykot Kazandı- İşgal Bölgelerinde Yüzde 42’lik Rekor Boykot- Akıncı’ya Yönelik Hoşnutsuzluk- Tatar Tamamen Memnun” başlıklı haberinde, kazananların net bir şekilde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve boykot olduğunu yazdı. En büyük kaybedenin ise bir kez daha Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini isteyen güçler olduğu öne sürüldü.
Seçim sonuçlarıyla ilgili haberler Haravgi’de “ΤDP Hariç Beş Parti Meclis’te- Özyiğit’in İstifası- İşgal Altındaki Bölgelerde Koalisyon Hükümetine Doğru”, Fileleftheros’ta ise “Kıbrıs Türk Sağı ve Boykot Kazandı- Yeni Mecliste Beş Parti” başlıklarıyla yer buldu.
 

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Son Güncelleme: 25.01.2022 13:02
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