KKTC’de yapılan anket Rum basınında

Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıslı Türklerin Beş Ciddi Problemi” başlığı altında verdiği haberinde, Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından KKTC’de gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına yer verdi.

Gazete, söz konusu araştırmanın, Kıbrıslı Türkler için en önemli beş sorunun ekonomi, enflasyon, düşük maaşlar, işsizlik ve Kıbrıs sorunu olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:



Haravfi: “Kıbrıslı Türkler mutsuz ve Zor Ekonomik Koşullarda”.



