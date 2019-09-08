Kktc İle Türkiye’nin Eurasıa Interconnector Projesinde Meydana Gelen Aksamalardan Faydalanmaya Çalıştığı İddia Ediliyor

Lefkoşa, 8 Eylül 19 : Ekim ayı sonuna kadarki dönemde, Güney Kıbrıs’ta elektrik konusunda meydana gelecek durumla ilgili belirleyici nitelikte gelişmeler yaşanacağı ve iki paralel gelişmenin, elektrik güvenliği, fiyatlar, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Kıbrıs sorununun bazı boyutları ve ülkenin jeopolitik rolü açısından belirleyici olacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, son iki ay içerisinde Türkiye ile KKTC arasında denizaltı kablolarla elektrik bağlantısı sağlanması projesinin hızlandırıldığını ve bu durumun, Güney Kıbrıs’ın enerji planlarını etkileyeceğini yazdı.

Gazete, İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan ve Avrupa’yı bağlayacak olan Eurasia Interconnector projesi üzerinde, Yunanistan’ın projeyi desteklemeyecek olması nedeniyle toplanan “kara bulutların” da, Güney Kıbrıs’ın planlarında etkili olacağını kaydetti.



Haberde, KKTC ile Türkiye’nin, projedeki aksamalardan faydalanmaya çalıştığı da iddia edildi.(GE/ÖK)