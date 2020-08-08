Kktc-güney Kıbrıs Arasındaki Şüpheli Takası Rum Basınında

Lefkoşa, 8 Ağustos 20 (.): KKTC’de ve Rum tarafında cinayet şüphesiyle aranan iki yabancı uyruklunun dün sabah BM Barış Gücü himayesinde iki toplumlu cürümler komitesi aracılığıyla karşılıklı iade edilmesi bugünkü gazetelerde çeşitli başlıklarla yer buldu.
Alithia “Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Tarafı Arasında İki Cinayet Zanlısı Takas Edildi… Kıbrıs Polisi Geçen Şubat Ayında Lefkoşa’da İşlenen Cinayete Karışmaktan Aranan 27 Yaşındaki Suriyeliyi İade Etti”
Fileleftheros “Kıbrıs Türk Tarafı İle Cinayet Zanlılarını Takas… İkinci Şüpheli De Teslim Edildi”
(ŞA/ŞEB)