Kktc-güney Kıbrıs Arasındaki Şüpheli Takası Rum Basınında

Lefkoşa, 8 Ağustos 20 (.): KKTC’de ve Rum tarafında cinayet şüphesiyle aranan iki yabancı uyruklunun dün sabah BM Barış Gücü himayesinde iki toplumlu cürümler komitesi aracılığıyla karşılıklı iade edilmesi bugünkü gazetelerde çeşitli başlıklarla yer buldu.