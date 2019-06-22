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Kktc’den Satın Alınan Ve El Konulan Akaryakıtın Çoğu 20 Litrenin Altında

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : Rum Gümrük Dairesi’nin, 2018 yılı başlarından bu yılın Mayıs ayına kadar olan dönemde sınır geçiş noktalarında el koyduğu akaryakıtın çoğunun 15 veya 20 litre kadar az miktarlar olduğu belirtildi.

Kktc’den Satın Alınan Ve El Konulan Akaryakıtın Çoğu 20 Litrenin Altında

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : Rum Gümrük Dairesi’nin, 2018 yılı başlarından bu yılın Mayıs ayına kadar olan dönemde sınır geçiş noktalarında el koyduğu akaryakıtın çoğunun 15 veya 20 litre kadar az miktarlar olduğu belirtildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:41
Kktc’den Satın Alınan Ve El Konulan Akaryakıtın Çoğu 20 Litrenin Altında

Lefkoşa, 22 Haziran 19 : Rum Gümrük Dairesi’nin, 2018 yılı başlarından bu yılın Mayıs ayına kadar olan dönemde sınır geçiş noktalarında el koyduğu akaryakıtın çoğunun 15 veya 20 litre kadar az miktarlar olduğu belirtildi.

Politis gazetesi Rum Gümrük Dairesi tarafından,  2018 yılı başlarından ve Mayıs 2019’a kadar olan dönemde, el konulan miktarların çoğunun, 15 veya 20 litre şeklinde, az miktardaki benzin ve dizel yakıtla ilgili olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in konuyla ilgili sorusunu yanıtladığını belirtti.

Gazete bu açıklamaya atıfta bulunarak, toplam  77 el koyma olayından 3’nün, ticari kullanıma yönelik  büyük miktarlarla ilgili olduğunu yazdı.

Yaşanan bu 3 el koyma olayının geçtiğimiz yıl  Ekim ayında, Pile’de (Güney Kıbrıs tarafından kontrolün yapılmadığı noktada) gerçekleştiğini yazan gazete, iki olayın,  22 Ekim’de, toplam 650 litre dizel yakıt ele geçirilmesiyle gerçekleştiğini, üçüncü olayın ise dört gün sonra tankere ilişkin 8 bin litre akaryakıt ile ilgili olduğunu belirtti.

Geriye kalan diğer el koyma olaylarının da Kuzey’den Güney Kıbrıs’a, geçiş noktaları üzerinden benzin veya dizel yakıt geçirilmesiyle ilgili olduğunu belirten gazete, 74 el koyma olayından 32’sinin özel kullanım ve 20 litre altındaki miktarlar olduğunu, 7 tanesinin ise 25 litre altında olduğunu yazdı.

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Habere göre 2018 yılında, özel kullanım için sınırlandırılan ve el konulan toplam miktar, bin 13 litre benzin, bin 950 litre dizel yakıt şeklinde.

Bu yıl ise Mayıs ayına kadar toplam 173 litre benzin, 499 litre dizel yakıt ele geçirildi.

Gazete Rum Gümrük Dairesi’nin verilerinin, Kıbrıslı Rumların sınır kapıları üzerinden artan geçişlerine karşılık gelmediğine de dikkati çekti.

Gazete haberinde ayrıca 2018-2019 sınır kapılarında özel kullanım maksatlı ele geçirilen akaryakıttan söz ederken, 27 Ocak 2019’da “Ay.Demet”(Metehan) sınır kapısında 4 litre, geçen yıl Kasım ayında  “Zodya”(Bostancı) sınır kapısında 5 litre benzin, Aralık ayında ise “Ay.Demet’”de (Metehan) 9 litre benzin ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre özel kullanım maksatlı olarak en  fazla ele geçirilen akaryakıt, “Ay.Demet” (Metehan) sınır kapısında, geçtiğimiz yıl Ekim ayında 350, 250 ve 200 litre ile yaşandı.

Gazete haberinde ayrıca birçok el koyma olayının 53 olayla Ay.Demet (Metehan) sınır kapısında yaşandığını bunu ise 16 olayla “Zodya” (Bostancı) kapısının izlediğini belirtti.

(FK/HA) 

 

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