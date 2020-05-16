Kktc’den İzmir’e “halloumi”

Lefkoşa, 16 Mayıs 20 (.): İzmir’de faaliyet gösteren Yaşar Holding’e bağlı Pınar markasının, KKTC’de hellim üreterek ihraç etmesi Rum basınında konu oldu.
Fileleftheros’ta yer alan haberde, Rum Ticaret Bakanlığı’nın bundan haberdar olup olmadığı ve bu durumun ne kadar zamandır devam ettiği sorgulandı.
Gazete, paketin üzerinde “halloumi” ismi ile İngilizce ve Arapça olarak “traditional hellim cheese” alt başlığı kullanıldığını, pakette ayrıca “Pınar için Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa’da üretildi” ibaresi yer aldığını aktardı.
Haberin devamında, Yaşar Holding’in Adalet ve Kalkınma Partisi ile yakınlığına dair bilgilere yer verildi.
(ŞA/FEZ)