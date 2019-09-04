Kktc’deki Rum Mallarıyla İlgili Bilgi Sızdırdıkları Gerekçesiyle, Tapu Dairesi Çalışanları Aleyinde Araştırma Başlatılıyor

Lefkoşa, 4 Eylül 19 : Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Rum mallarının değerleriyle ilgili olarak dışarıya bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle, Rum tarafındaki bir tapu dairesinin çalışanları aleyhinde araştırma başlatılıyor.

Rum İçişleri Bakanlığı tarafından, Kuzey Kıbrıs’taki taşınmaz mülklerin değerleriyle ilgili olarak tapu dairesi çalışanları tarafından bilgi sızdırılması konusunu araştırması için bir araştırma memuru atanacağını yazan Alithia gazetesi, Bakanlığın hali hazırda bir kişiyi açığa aldığını da kaydetti.

Konunun 2018 yılının temmuz ayında ortaya çıktığını ve Larnaka’daki “Mağusa Tapu Dairesi” çalışanlarıyla alakalı olduğunu ifade eden gazete, bunun öncesinde de sözde “Girne Tapu Dairesi” çalışanlarıyla ilgili bir mesele ortaya çıktığını ve çalışanların suçlu bulunduklarını anımsattı.

DİKO’nun Larnaka milletvekili Hristos Orfanidis’in bir yıl önce Rum Meclisi’ne, sözde “Girne Tapu Dairesi” çalışanlarını ilgilendiren mahkumiyet kararının yayımlanması dolayısıyla, Larnaka’da bulunan “Mağusa Tapu Dairesi’nden” dışarıya 40-50 dosya çıkarıldığını bildirdiğini ve İçişleri Bakanı’na bir dizi soru yönelttiğini yazan gazete, Bakan’ın ise buna yanıtını 29 Ağustos tarihinde meclise gönderdiğini, fakat bunun gizli olarak değerlendirildiğini ve içeriğinin yayımlanmadığını belirtti.

Gazete “yetkili bir kaynaktan edindiği bilgilerin” bakanın DİKO milletvekilini, konunun araştırılmasıyla birlikte, disiplin suçları işlendiğine dair bir mesele tespit edildiği ve buna yönelik bir araştırma memuru atanacağı konusunda bilgilendirdiğini iletti.

Gazete geçtiğimiz yıl konu hakkında gündeme gelen bilgilerin, bahse konu tapu dairesindeki çalışanların, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarının değeri konusunda emlakçılara bilgi verdikleri yönünde olduğunu anımsattı.

EDEK’İN MAL SATIŞLARIYLA İLGİLİ ÖNERİSİ

Öte yandan gazete başka bir haberinde ise, Rum tarafındaki EDEK partisinin, Kuzey Kıbrıs’taki mallarını satmamaları için, göçmenlerin desteklenmesi yönünde bir öneri sunduğunu iletti.

Yasa önerisinin EDEK milletvekili Kostas Evstathiyu tarafından Rum meclisi göçmenler komitesine sunulduğunu yazan gazete, önerinin Kuzey Kıbrıs’ta sahip oldukları taşınmaz malları erişilemez bir yerde olan veya ekonomik açıdan değerlendirilemez durumda olan göçmenlere yardımcı olunmasıyla alakalı olduğunu belirtti.

Gazete yasa önerisinin amacının, Türk Ordusu tarafından elde tutulan veya bu sebepten dolayı erişilemez veya ekonomik açıdan değerlendirilemez durumda olan mülklerin sahiplerinin, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaları veya bunları zararına satmaları yerine, Rum tarafındaki “İşgalin Yükünün Eşit Paylaşımı Birimine” başvurmaları olduğunu iletti.

Gazeteye göre yasa önerisi, Rum kesimindeki tüm taşınmaz mal alım satımlarına yüzde 0,40 vergi uygulanmasını ve göçmenlerin yararına olacak şekilde bundan gelir elde edilmesini öngörüyor.

(İY/HÖ)

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