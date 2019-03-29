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Kktc’de Yaşayan Rum Ve Maronitler Her İki Tarafça Da Kendi Nüfusundan Sayılıyor

EDEK VE EKOLOGLAR KKTC’DE BM VE AB HİMAYESİNDE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ KURULUŞ TARAFINDAN NÜFUS SAYIMI YAPILMASINI İSTİYOR

Kktc’de Yaşayan Rum Ve Maronitler Her İki Tarafça Da Kendi Nüfusundan Sayılıyor

EDEK VE EKOLOGLAR KKTC’DE BM VE AB HİMAYESİNDE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ KURULUŞ TARAFINDAN NÜFUS SAYIMI YAPILMASINI İSTİYOR

29 Mart 2019 Cuma 08:46
Kktc’de Yaşayan Rum Ve Maronitler Her İki Tarafça Da Kendi Nüfusundan Sayılıyor

EDEK VE EKOLOGLAR KKTC’DE BM VE AB HİMAYESİNDE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ KURULUŞ TARAFINDAN NÜFUS SAYIMI YAPILMASINI İSTİYOR
Lefkoşa, 29 Mart 19 (.): KKTC’de nüfus sayısı tartışılırken; KKTC’de yaşayan Rumlar ve Maronitler meselesinin de ortaya çıktığı öne sürüldü.
Fileleftheros “Onları Her İki Taraf da Sayıyor… Muteber Bir Nüfus Sayımı İstiyorlar” başlıklı haberinde, bugüne kadar Karpaz’da yaşayan Rumların ve Girne Bölgesi’nde yaşayan Maronitlerin, müzakereler bağlamında Rum nüfusunun parçası addedildiğini; ancak Kıbrıs Türk toplumunun da nüfusa atıf yaparken KKTC’deki Rum ve Maronitleri de kendinden saydığını yazdı.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın önceki gün Cumhuriyet Meclisi’nde konuyla ilgili konuşmada KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlerin de KKTC kimlik numarası olduğunu ve bu nedenle bir nüfus sayımı çerçevesinde onların da sayıldığını söylediğini hatırlatan gazete, özetle şunları yazdı:
“Ancak Baybars, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerde 220 bin kişilik nüfustan söz ederken Kıbrıslı Rum ve Maronitlari de dahil edip etmediğini izah etmedi. Kıbrıs Rum tarafı açısından bize, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti kimlikleri var ise, müzakerelerde sunulan nüfus rakamına dahil edilmişlerdir’ denildi.”
Gazete, EDEK ve Ekologlar’ın KKTC’de “muteber bir nüfus sayımı yapılması gereğini” birer açıklama yayımlayarak savunduklarını da aktardı.
Habere göre “Uluslararasında kabul görmüş bir kuruluş tarafından, BM ve AB’nin himayesinde muteber bir nüfus sayımı yapılması gerektiği” iddiasında bulunan EDEK, Rum Ulusal Konseyi’nin oybirliğiyle 2009’da aldığı, “Kıbrıs’ın demografik yapısının tam olarak teyit edilmesi için nüfus sayımı yapılması” kararının pratiğe dökülmesini istiyor.
Ekologlar muteber bir uluslararası kuruluş tarafından KKTC’de nüfus sayımı yapılmasını “elzem bulduğunu” belirttiği açıklamasında, KKTC’deki nüfusun bağımsız bir uluslararası kuruluş tarafından demografik sayımının yapılmamış olmasının, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde harcanmakta olan çabalarda önemli bir sorun olduğunu iddia etti.
(ŞA/HA)

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