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Kktc’de Kurulan Yeni Hükümet Rum Basınında

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): KKTC’de kurulan yeni hükümet, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Kktc’de Kurulan Yeni Hükümet Rum Basınında

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): KKTC’de kurulan yeni hükümet, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 07:38
Kktc’de Kurulan Yeni Hükümet Rum Basınında

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 (.): KKTC’de kurulan yeni hükümet, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorununda Farklı Çözüm Modelleri Tercih Ediyorlar… Ersin Tatar ile Kudret Özersay İki Bölgeli Federasyona Son Vererek Yolu Gösterdi” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP) kurduğu koalisyon çerçevesinde imzalanan Hükümet Protokolü’nde, Kıbrıs sorununa da kısaca değinildiğini ve protokolde, müzakere masasına artık farklı çözüm modelleri konması gerektiğinden bahsedildiğini yazdı.

Kıbrıs sorununun idaresiyle ilgili uzlaşının, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından ısrarlı bir şekilde gündemde tutulduğunu ve nihayetinde, Tatar’a da yansıdığını belirten gazete, Tatar ile Özersay’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili uzlaşılarının, Avrupa Parlamentosu seçiminin akabinde masaya konacağını öne sürdü.

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Haberde, yeni kabinedeki isimlere de yer verildi.

Politis gazetesi “Tatar Kıbrıs Sorununda Akıncı’ya Karşı… İşgal Bölgelerinde Yeni ‘Hükümet’ Göreve Başlamadan Kavga Başladı. Yeni Fikirler ve İki Toplumlu, İki Kesimli Federasyon” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, yeni hükümet ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki ilk “kara bulutların”, Tatar görevi almadan göründüğünü yazdı.

Gazete, anlaşmazlığın kökeninde Kıbrıs sorununun bulunduğunu öne çıkardı.

Haber, Alithia gazetesinde “İlk Dakikadan Birbirlerine Girdiler”, Haravgi gazetesinde de “Akıncı ile Yeni ‘Başbakan’ Arasında Federal Çözüm Konusunda Anlaşmazlık” başlıklarıyla yer aldı.

(GE/GÜL)

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