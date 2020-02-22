Kktc’de Kalan Malları İlgilendiren Yasa Değişikliği

Lefkoşa, 22 Şubat 20 (.): Rum yönetiminin, mal sahibi gerçek kişinin ölümünden veya tüzel kişiliğin dağılmasından sonra mirasçılarına veya hak sahiplerine Taşınmaz Mal Tescil Belgesi vermeme uygulaması, DİSİ tarafından sunulan yasa önerisin meclisten geçmesiyle dün son buldu.
Yeni yasa ile mevcut yasa değişiyor ve “Girne ve Mağusa Kaza Tapu ve Kadastro” daire müdürleri, satış işlemi veya gerçek mal sahibinin ölmesi veya tüzel kişiliğin dağılması nedeniyle mirasçı konumunda hak sahibi statüsü kazanan herhangi bir kişiye taşınmaz mal tescil belgesi verme yetkisi kazanıyor.
(ŞA/GÜL)