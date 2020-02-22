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Kktc’de Kalan Malları İlgilendiren Yasa Değişikliği

Lefkoşa, 22 Şubat 20 (.): Rum yönetiminin, mal sahibi gerçek kişinin ölümünden veya tüzel kişiliğin dağılmasından sonra mirasçılarına veya hak sahiplerine Taşınmaz Mal Tescil Belgesi vermeme uygulaması, DİSİ tarafından sunulan yasa önerisin meclisten geçmesiyle dün son buldu.

Kktc’de Kalan Malları İlgilendiren Yasa Değişikliği

Lefkoşa, 22 Şubat 20 (.): Rum yönetiminin, mal sahibi gerçek kişinin ölümünden veya tüzel kişiliğin dağılmasından sonra mirasçılarına veya hak sahiplerine Taşınmaz Mal Tescil Belgesi vermeme uygulaması, DİSİ tarafından sunulan yasa önerisin meclisten geçmesiyle dün son buldu.

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:01
Kktc’de Kalan Malları İlgilendiren Yasa Değişikliği
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Lefkoşa, 22 Şubat 20 (.): Rum yönetiminin, mal sahibi gerçek kişinin ölümünden veya tüzel kişiliğin dağılmasından sonra mirasçılarına veya hak sahiplerine Taşınmaz Mal Tescil Belgesi vermeme uygulaması, DİSİ tarafından sunulan yasa önerisin meclisten geçmesiyle dün son buldu.

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Politis’in “İşgal Bölgelerindeki Toprakla İlgili Yasa… Diğer Gayrı Menkulleri Göçmen Olan ve Olmayan Mal Sahiplerini de İlgilendiriyor” başlıklı haberine göre, yasa önerisinin sahibi DİSİ’li milletvekili Yorgos Karullas geçirilen yasanın KKTC’deki gayrı menkulleri tesis ettiğini ve koruduğunu söyledi.

Yeni yasa ile mevcut yasa değişiyor ve “Girne ve Mağusa Kaza Tapu ve Kadastro” daire müdürleri, satış işlemi veya gerçek mal sahibinin ölmesi veya tüzel kişiliğin dağılması nedeniyle mirasçı konumunda hak sahibi statüsü kazanan herhangi bir kişiye taşınmaz mal tescil belgesi verme yetkisi kazanıyor.

(ŞA/GÜL)

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