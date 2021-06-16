KKTC menşeli olduğundan şüphelenilen 1 ton domatese el konuldu

Rum polisinin, Rum Gümrük Dairesi yetkilileriyle birlikte Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir binada dün yaptığı aramada, 1 ton 96 kilogram domates ele geçirdiği bildirildi.
Alithia gazetesi, domateslerin KKTC menşeli olduğundan şüphelenildiğini ve Lefkoşa Rum Kesimi ile Larnaka’daki farklı binalarda da arama yapıldığını yazdı.
16 Haziran 2021 Çarşamba 14:00
Rum polisinin, Rum Gümrük Dairesi yetkilileriyle birlikte Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir binada dün yaptığı aramada, 1 ton 96 kilogram domates ele geçirdiği bildirildi.
Son Güncelleme: 16.06.2021 14:30