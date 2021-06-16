KKTC menşeli olduğundan şüphelenilen 1 ton domatese el konuldu

Rum polisinin, Rum Gümrük Dairesi yetkilileriyle birlikte Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir binada dün yaptığı aramada, 1 ton 96 kilogram domates ele geçirdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, domateslerin KKTC menşeli olduğundan şüphelenildiğini ve Lefkoşa Rum Kesimi ile Larnaka’daki farklı binalarda da arama yapıldığını yazdı.

