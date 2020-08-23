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KKTC'de yakalanıp Güney'e iade edilen Kıbrıslı Rum mahkemeye çıkarıldı

Uyuşturucu madde bulundurmak suçuyla geçtiğimiz Mart ayında KKTC’de tutuklanan Kıbrıslı Rum Yorgos Hristodulu Zavrandos’un önceki akşam KKTC polisi tarafından Güney Kıbrıs’a iade edildiği, dün de mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

23 Ağustos 2020 Pazar 12:00
KKTC'de yakalanıp Güney'e iade edilen Kıbrıslı Rum mahkemeye çıkarıldı
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Alithia gazetesi, geçtiğimiz Mart ayında KKTC’de tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve Güney Kıbrıs’ta iki ayrı uyuşturucu madde soruşturması sebebiyle aranan Kıbrıslı Rum Yorgos Hristodulu Zavrandos’un öndeki akşam Güney Kıbrıs’a iade edildiğini yazdı.

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Gazete, İki Toplumlu Teknik Komite aracılığıyla KKTC makamları tarafından iadesi gerçekleştirilen Zavrandos’un dün de mahkemeye çıkarıldığını, soruşturmanın devamı sebebiyle hakkında beş günlük tutuklama kararı verildiğini aktardı.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2020 12:19
Anahtar Kelimeler:
Yorgos Hristodulu Zavrandos
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