KKTC'de yakalanıp Güney'e iade edilen Kıbrıslı Rum mahkemeye çıkarıldı

Alithia gazetesi, geçtiğimiz Mart ayında KKTC’de tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve Güney Kıbrıs’ta iki ayrı uyuşturucu madde soruşturması sebebiyle aranan Kıbrıslı Rum Yorgos Hristodulu Zavrandos’un öndeki akşam Güney Kıbrıs’a iade edildiğini yazdı.
Alithia gazetesi, geçtiğimiz Mart ayında KKTC’de tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve Güney Kıbrıs’ta iki ayrı uyuşturucu madde soruşturması sebebiyle aranan Kıbrıslı Rum Yorgos Hristodulu Zavrandos’un öndeki akşam Güney Kıbrıs’a iade edildiğini yazdı.