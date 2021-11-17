KKTC bayrağının Waltham Forest Town Hall’da dalgalanmasına tepki

Bayrağın göndere çekilmesinin, söz konusu belediye meclisinin onayıyla, belediye meclisindeki Kıbrıslı Türkler ve vatandaşlar tarafından organize edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, tepkilerin ardından Belediye Meclisi Başkanının özür dilediğini öne sürdü.

Gazeteye göre Waltham Forest Belediye Meclisi Başkanı Grace Williams şu iddialarda bulundu;

“Waltham Forest Belediye Meclisi, Kuzey Kıbrıs bayrağının göndere çekilmesinin yarattığı durumdan ötürü özür diliyor. Bunun Birleşik Krallık hükümeti tarafından tanınmayan ihtilaflı bir bölge olduğunu kabul ediyoruz ve bu bayrağı gelecekte yeniden göndere çekmeyeceğiz.”

Williams “bu olayın, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasadışı yönetimin ve Kıbrıs’ın yasadışı bölünmesinin arka kapıdan tanınmasının sağlanması çabasına benzediği” iddiasında da bulundu.