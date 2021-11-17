banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Bütçe görüşmeleri sürüyor
72 işyeri denetlendi
72 işyeri denetlendi
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
banner404
Flaş Haber
Mutluyaka’da kaza
Kapat

KKTC bayrağının Waltham Forest Town Hall’da dalgalanmasına tepki

KKTC bayrağının, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz Pazartesi sabahı Londra’daki Waltham Forest Town Hall’da göndere çekilmesine İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlar, İngiliz politikacılar ve vatandaşlardan tepki geldiği iddia edildi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 13:00
KKTC bayrağının Waltham Forest Town Hall’da dalgalanmasına tepki

Bayrağın göndere çekilmesinin, söz konusu belediye meclisinin onayıyla, belediye meclisindeki Kıbrıslı Türkler ve vatandaşlar tarafından organize edildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, tepkilerin ardından Belediye Meclisi Başkanının özür dilediğini öne sürdü.

Gazeteye göre Waltham Forest Belediye Meclisi Başkanı Grace Williams şu iddialarda bulundu;

banner341
“Waltham Forest Belediye Meclisi, Kuzey Kıbrıs bayrağının göndere çekilmesinin yarattığı durumdan ötürü özür diliyor. Bunun Birleşik Krallık hükümeti tarafından tanınmayan ihtilaflı bir bölge olduğunu kabul ediyoruz ve bu bayrağı gelecekte yeniden göndere çekmeyeceğiz.”

Williams “bu olayın, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasadışı yönetimin ve Kıbrıs’ın yasadışı bölünmesinin arka kapıdan tanınmasının sağlanması çabasına benzediği” iddiasında da bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 17.11.2021 15:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta pandeminin sonlandırılması ve aşı teşviki için yeni öneriler
Güney Kıbrıs’ta pandeminin sonlandırılması ve aşı teşviki için yeni öneriler
Petridis: “Türkiye’nin tavrı AB için de tehdit”
Petridis: “Türkiye’nin tavrı AB için de tehdit”
Güney’de kalan Türk malları ile ilgili yeni düzenlemeler…
Güney’de kalan Türk malları ile ilgili yeni düzenlemeler…
Stefanu Avrupa Parlamentosu’ndaki temaslarını sürdürüyor
Stefanu Avrupa Parlamentosu’ndaki temaslarını sürdürüyor
Anastasiadis’ten açıklamalar
Anastasiadis’ten açıklamalar
Güney Kıbrıs'ta mezarlıktan ceset çalındı
Güney Kıbrıs'ta mezarlıktan ceset çalındı
KKTC’den akaryakıt konusu gündemden düşmüyor!
KKTC’den akaryakıt konusu gündemden düşmüyor!
Hristodulidis ve Dendias’tan koordinasyon görüşmesi
Hristodulidis ve Dendias’tan koordinasyon görüşmesi
Spehar Rum kesiminde düzenlenen konferansta konuştu
Spehar Rum kesiminde düzenlenen konferansta konuştu
Güney Kıbrıs’ta 386 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 386 yeni vaka

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim