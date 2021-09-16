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Kızılyürek İngilizce kitapları konusunu AP’ye taşıyor

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Mustafa Kemal Atatürk’ten bahseden İngilizce kitaplarının toplatılması konusunu AP Eğitim ve Kültür Komitesi’ne taşıyacağını açıkladı.

16 Eylül 2021 Perşembe 11:45
Kızılyürek İngilizce kitapları konusunu AP’ye taşıyor

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Kızılyürek, ayrıca, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun AP Eğitim Komitesi Başkanı’ndan, Güney Kıbrıs’taki bir ortaokulda müdürlük yapan ve karikatürleri tartışmalara yol açan Yorgos Gavriil’in kovulmasına ilişkin mektup aldığını söyledi.

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Habere göre Kızılyürek, “Ne yazık ki, Kıbrıs Eğitim Bakanı’nın Komite Başkanı’ndan Yorgos Gavriil ile ilgili ilgili bir mektup aldığını söylemeliyim ve elbette, yüksek milliyetçi tonlarla bir kitaptan sayfa yırtılması veya kitabın toplatılması gibi bir eylem, Eğitim ve Kültür Komitesi’nde yeniden görüşülecektir. Ben bu konuyu Komite’de yeniden gündeme getireceğim” dedi.

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Son Güncelleme: 16.09.2021 15:04
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