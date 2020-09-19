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Kitiu Metropoliti’nin Covid-19 Testi Pozitif Çıktı

Lefkoşa, 19 Eylül 2020 : Kitiu Metropoliti Nektarios’un Covid-19 testinin pozitif çıktığı haber verildi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 12:16
Kitiu Metropoliti’nin Covid-19 Testi Pozitif Çıktı
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Lefkoşa, 19 Eylül 2020 : Kitiu Metropoliti Nektarios’un Covid-19 testinin pozitif çıktığı haber verildi.
Kitiu Metropolitliğinde çalışan iki kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, Kitiu Metropolitine geçtiğimiz pazartesi günü test yapıldığını ve bunun negatif çıktığını yazan Fileleftheros gazetesi, metropolite perşembe günü yapılan testin ise pozitif çıktığını kaydetti.
Metropolitin geçtiğimiz haftadan bu yana kendi kendini karantinaya aldığını ve hiç kimseyle temas etmediğini kaydeden gazete, bundan sonra temas takibi yapılmasının gerekmediğini ekledi.
İKİ OKULDA DERS VEREN MÜZİK ÖĞRETMENİNİN COVİD-19 TESTİ POZİTİF

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Öte yandan gazete, Lefkoşa Rum kesimi ve “Mağusa” bölgesinde olmak üzere, iki okulda birden ders veren bir müzik öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, iki okulda da alarma geçildiğini yazdı.
Öğretmenin pozitif çıkmasının ardından yetkili tüm birimlerin haberdar edildiğini ve ilgili protokollerin uygulamaya konduğunu yazan gazete, öğretmenin meslektaşları ile ders verdiği öğrencilerinin, kendi kendilerini 14 gün boyunca karantinaya aldıklarını belirtti.
Haberde, koruma amaçlı olarak, öğretmenin ders verdiği iki sınıftaki öğrencilerin önümüzdeki 14 gün boyunca dersleri uzaktan takip edecekleri, öte yandan iki okulun da dezenfekte edildiği ve normal faaliyetlerine devam edecekleri belirtildi.
(İY/HÖ)                             
 

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