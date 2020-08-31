Kısa, Rum Hükümeti’ni Mülteciler Aleyhinde Irkçı Ve Yasadışı Tedbirler Almakla Suçladı

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket” (KISA), Rum Hükümeti’ni göçmen ve mülteciler aleyhinde ırkçı ve yasadışı tedbirler almakla suçladı.

Politis gazetesinin haberine göre KISA’dan yapılan açıklamada, alınan tedbirlerin eşit muamele ile ilgili yasaya aykırı olduğu ve özellikle de iskan politikasının eksikliğinin, yalnızca göçmen ve mültecileri değil, genel olarak Rumları da olumsuz etkilediği kaydedildi.



Habere göre KISA, göçmenler ile mültecilerin durumunun daha kötü olduğunu ve bu kişilerin, farklı bir seçenekleri olmadığı için atıl müstakil ev veya apartman dairelerinde, hatta mağazalarda ve daha geri kalmış bölgelerde yaşamak zorunda bırakıldıklarını ifade etti.