KISA Başkanı Polikarpu tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket” (KISA) Başkanı Doros Polikarpu’nun polisin görevine müdahale etmek suçundan dün tutuklandığı belirtildi.
Alithia gazetesi olayın, polisin dün, kasksız motosiklet kullanan 16 yaşındaki Romanyalı bir genci kontrol için durdurduğunu, ardından ise bunun çalıntı olduğunu tespit etmesi üzerine, yaşandığını yazdı.
Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren “Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket” (KISA) Başkanı Doros Polikarpu’nun polisin görevine müdahale etmek suçundan dün tutuklandığı belirtildi.