banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99196
ALTIN
284.145
DOLAR
5.7456
STERLİN
6.9187
EURO
6.2896
İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
2 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
15 yaşındaki genç aranıyor
Dönülmeyecek yerden dönmeye çalışınca kaza kaçınılmaz oldu
ZİNCİRLEME KAZA!
Hava durumu
HAVA DURUMU
banner306

Kırmızı gölde yapılan araştırmalar Rum Yönetimine pahalıya patladı

Rum kesiminin ilk seri katili olarak anılan ve 2’si çocuk 5’i kadın 7 kişinin katili olan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı Nikos Metaksas’ın işlediği cinayetlerle ilgili araştırmalar, Rum Yönetimine pahalıya mal oldu.

Kırmızı gölde yapılan araştırmalar Rum Yönetimine pahalıya patladı

Rum kesiminin ilk seri katili olarak anılan ve 2’si çocuk 5’i kadın 7 kişinin katili olan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı Nikos Metaksas’ın işlediği cinayetlerle ilgili araştırmalar, Rum Yönetimine pahalıya mal oldu.

03 Eylül 2019 Salı 11:18
Kırmızı gölde yapılan araştırmalar Rum Yönetimine pahalıya patladı

Rum kesiminin ilk seri katili olarak anılan ve 2’si çocuk 5’i kadın 7 kişinin katili olan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı Nikos Metaksas’ın işlediği cinayetlerle ilgili araştırmalar, Rum Yönetimine pahalıya mal oldu.
“Brasal Marine Servises” isimli şirketin, Metaskas’ın kurbanlarından üçünün cesedini valizlerin içerisinde attığı Kırmızı Göl’de yaptığı su altı araştırmalarının, Rum Yönetimi’ne toplam 664 bin 490 Euro’ya mal olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, şu ana kadar şirkete Rum Polisi ve Adalet Bakanlığı bütçesinden 119 bin 142 Euro ödeme yapıldığını kaydetti.

banner317
Gazete, şirketin Rum polisine sağladığı uzman hizmetlerin satın alınmasıyla ilgili miktarın geri kalanının ise, Rum Meclisi Maliye Komitesinin ilgili ödeneği serbest bırakmasıyla ödeneceğini ekledi.
                          
 

Son Güncelleme: 03.09.2019 15:10
Anahtar Kelimeler:
Nikos MetaksasKırmızı Göl Cinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumlar Ay.Mamas Kilisesi'nde ayin yaptı
Rumlar Ay.Mamas Kilisesi'nde ayin yaptı
Anastasiadis kara para aklanması konusunda konuştu
Anastasiadis kara para aklanması konusunda konuştu
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’tan Türkiye’ye Eleştiri
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’tan Türkiye’ye Eleştiri
Anastasiadis yarın sabah Lute ile yeniden biraya gelecek
Anastasiadis yarın sabah Lute ile yeniden biraya gelecek
Anastasiadis- Lute görüşmesi sona erdi
Anastasiadis- Lute görüşmesi sona erdi
Rum Yönetimi Maraş için BM’ye başvuruyor
Rum Yönetimi Maraş için BM’ye başvuruyor
Prodromu: “Referans şartlarında anlaşma konusunda artık daha dayanaklı umutlar var”
Prodromu: “Referans şartlarında anlaşma konusunda artık daha dayanaklı umutlar var”
Rum Yönetimi’nin verdiği “altın pasaportlar” için yeni kriterler
Rum Yönetimi’nin verdiği “altın pasaportlar” için yeni kriterler
AKEL ve ELAM arasında darp tartışması
AKEL ve ELAM arasında darp tartışması
Rum siyasetinin tanınmış isimleri “barış kararı” hareketini kurdu
Rum siyasetinin tanınmış isimleri “barış kararı” hareketini kurdu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim