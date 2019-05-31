Kırmızı alarm verildi

Rum haber kaynakları olası yangınlara karşın önce sarı ardından kırmızı alarm verdi.

Sıcak havanın saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında etkisi göstermesi bekleniyor.

Olası bir yangın durumunda itfaiye ekiplerine ulaşmak için 199 numaralı telefonu orman yangınları için ise 177 numaralı telefonu arayabilirsiniz.