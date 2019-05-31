Kırmızı alarm verildi

Rum haber kaynakları olası yangınlara karşın önce sarı ardından kırmızı alarm verdi.
Olası bir yangın durumunda itfaiye ekiplerine ulaşmak için 199 numaralı telefonu orman yangınları için ise 177 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Rum haber kaynakları olası yangınlara karşın önce sarı ardından kırmızı alarm verdi.
Rum haber kaynakları olası yangınlara karşın önce sarı ardından kırmızı alarm verdi.
Olası bir yangın durumunda itfaiye ekiplerine ulaşmak için 199 numaralı telefonu orman yangınları için ise 177 numaralı telefonu arayabilirsiniz.