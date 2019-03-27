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Kiprianu’dan Anastasiadis’e yeni eleştiriler

Kiprianu’dan Anastasiadis’e yeni eleştiriler

27 Mart 2019 Çarşamba 09:03
Kiprianu’dan Anastasiadis’e yeni eleştiriler


AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eleştirilerde bulundu.

Fileleftheros gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun iç cephede birlik çağrısı yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yeni eleştiriler yönelttiğini belirtti.

Haber göre, Kiprianu, birlik koşullarının yaratılmasındaki sorumlu kişinin Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in kendisinin olduğunu ancak bunu yapmadığını ifade etti.

Kiprianu, Larnaka’ya bağlı Dali bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde yapmış olduğu açıklamada, üçlü bölgesel görüşmeleri özü bulunmayan görüşmeler olarak nitelendirirken hükümetin, sadece imaj yaratmak için bunları değerlendirdiğini belirtti.

Andros Kiprianu, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ile gerçekleştirilen son üçlü zirve ve ABD’nin buna etkin katılımı temelinde, İsrail ile geliştirilen işbirliğinin Kıbrıs sorununa yardımcı olup olmayacağı şeklindeki bir soruyu yanıtında isteklerinin bu olduğunu söyledi.

Kiprianu, sözlerinin devamında, “üçlü işbirliğinin, Kıbrıs sorununun çözümüne ve ülkeyi geniş bölgede işbirliği köprüsüne dönüştürmeye bir adım daha yaklaştıracak somut hedefleri olması gerekirdi” ifadesini kullandı.

Kiprianu, İsrail’deki görüşmenin ve daha öncekilerin, bu iki önemli hedefe minimum derecede bile hizmet etmediğini, aksine daha fazla sürtüşmelere neden olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Netanyahu’nun adaylığını desteklemek için İsrail’e gittiğinden söz eden Kiprianu, açıklamaların Türkiye ile alakalı olmadığını belirtti.

Kiprianu, Anastasiadis’e yönelik eleştiriler yöneltirken, Anastasiadis’in son yıllarda kendi görüşlerini dikkate almadan istediği şekilde hareket ettiğini, iki devlet fikriyle flört ettiğini ve yüzlerce kişiyle bu fikri ele aldığını kaydetti. Kiprianu, şimdiye kadar bu ifadeyle neyi kast ettiğini izahat etmediği desantralize federasyon önerisini ileriye götürdüğünü, uzun bir dolaşmadan sonra ve seçimler ışığında, aniden, “birlik” kelimesini anımsadığını söyledi.

Kiprianu, birliğin, Ulusal Konsey kararları temelinde Kıbrıs sorunundaki somut görüşler çerçevesinde kurulmasının mümkün olduğunu, bunun ötesinde de asgari olarak karşılıklı saygı ve uzlaşmaya gereksinim olduğunu belirtti.

Kiprianu, Anastasiadis’in birlik çağrısının “şaka olarak” duyulduğundan da söz etti.

 

Son Güncelleme: 27.03.2019 12:29
Anahtar Kelimeler:
Kiprianu Anastasiadis
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