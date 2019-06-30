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Kiprianu Moskova’da Temaslarda  bulunacak

Lefkoşa, 30 Haziran 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rusya Federasyonu Parlamentosunun daveti üzerine, Parlamentarizmin Gelişmesi konulu uluslararası bir toplantıya katılmak için, bugün Moskova’ya gideceği haber verildi.

Kiprianu Moskova’da Temaslarda  bulunacak

Lefkoşa, 30 Haziran 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rusya Federasyonu Parlamentosunun daveti üzerine, Parlamentarizmin Gelişmesi konulu uluslararası bir toplantıya katılmak için, bugün Moskova’ya gideceği haber verildi.

30 Haziran 2019 Pazar 09:27
Kiprianu Moskova’da Temaslarda  bulunacak

Lefkoşa, 30 Haziran 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rusya Federasyonu Parlamentosunun daveti üzerine, Parlamentarizmin Gelişmesi konulu uluslararası bir toplantıya katılmak için, bugün Moskova’ya gideceği haber verildi.

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Kiprianu’nun yarın öğleden sonra saat 16.00’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrof ile görüşeceğini yazan Haravgi gazetesi, Kiprianu’nun Moskova’da bir dizi başka temasta daha bulunacağını ekledi.

(İY/ŞEB)                         

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