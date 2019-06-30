Kiprianu Moskova’da Temaslarda  bulunacak

Lefkoşa, 30 Haziran 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rusya Federasyonu Parlamentosunun daveti üzerine, Parlamentarizmin Gelişmesi konulu uluslararası bir toplantıya katılmak için, bugün Moskova’ya gideceği haber verildi.
(İY/ŞEB)
Lefkoşa, 30 Haziran 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rusya Federasyonu Parlamentosunun daveti üzerine, Parlamentarizmin Gelişmesi konulu uluslararası bir toplantıya katılmak için, bugün Moskova’ya gideceği haber verildi.
Lefkoşa, 30 Haziran 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rusya Federasyonu Parlamentosunun daveti üzerine, Parlamentarizmin Gelişmesi konulu uluslararası bir toplantıya katılmak için, bugün Moskova’ya gideceği haber verildi.
(İY/ŞEB)