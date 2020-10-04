banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376

Kiprianu’dan Hükümete Eleştiri

Lefkoşa, 4 Ekim 20 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum hükümetine yönelik eleştirilerine devam ettiği bildirildi.

04 Ekim 2020 Pazar 12:37
Kiprianu’dan Hükümete Eleştiri
banner337
banner351

Lefkoşa, 4 Ekim 20 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum hükümetine yönelik eleştirilerine devam ettiği bildirildi.
Haravgi gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, hükümete yönelik yeni eleştirilerde bulunduğu  “Astra” kanalına yaptığı açıklamaya yer verdi. 
Habere göre, Kiprianu, hükümetin hedeflerinde başarısız olduğunu ve halkla dalga geçtiğini savundu.
Kiprianu, hükümetin Brüksel’de liderler zirvesinin sonuçlarına ilişkin olarak köşede sıkışmış vaziyette kaldığını çünkü Türkiye’ye, Güney Kıbrıs ve Yunanistan aleyhine olan “yasa dışı ve provokasyon” nitelikli faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanmadığını söyledi.
Andros Kiprianu, son gerçekleştirilen siyasi parti başkanları toplantısında, hükümet edenlerin, Türkiye’nin “canını acıtacak ekonomik ve acı verici yaptırımlardan” söz ettiğini ifade etti. 

banner341
Hükümetin, çıkmaza neden olan büyük sözlerle kendileriyle dalga geçtiğini ve halkı kandırdığını kaydeden Kiprianu, AKEL olarak kendilerinin, hükümetin taktiğinin tecride neden olacağını konusunda uyarıda bulunduklarını anımsattı.
Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilk başta yaptırımlardan söz ettiğini ancak daha sonra tezlerinden vazgeçtiğini belirtti.   
Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması isteğini dile getiren Kiprianu, BM Genel Sekreteri’nin derhal müzakerelerin yeniden başlamasını isteyeceğini net bir şekilde ifade ettiğini söyledi. Kiprianu, Rum Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarıyla ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yeniden gelmesi, referans şartlarına ilişkin anlaşma gibi önkoşullar ortaya koyduğunu söyledi. 
Müzakereler dışında Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının mümkün olmadığını söyleyen Kiprianu, Kıbrıs sorununun iç boyutu için diyaloğun, dış boyutu için ise uluslararası konferansın istenmesi gerektiğini, aksi takdirde kendi kendilerini kandırmış olacaklarını ifade etti. 
(FK/FEZ) 
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahilleas Dimitriadis’ten Ara Bölgede Pandemi Hastanesi Önerisi
Ahilleas Dimitriadis’ten Ara Bölgede Pandemi Hastanesi Önerisi
Alman Gazetesinde Avrupa Konseyi Zirvesine İlişkin Haber
Alman Gazetesinde Avrupa Konseyi Zirvesine İlişkin Haber
Güney Kıbrıs'ta 22 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 22 yeni vaka
Rum Polisi İsmet Aksu’yu Arıyor
Rum Polisi İsmet Aksu’yu Arıyor
“çıtayı Yükselttiler Ve Altına Düştüler…”
“çıtayı Yükselttiler Ve Altına Düştüler…”
Sınıf Arkadaşından Aldığı Hintkenevirli Sigarayı İçen 15 Yaşındaki Çocuk Hastanelik Oldu
Sınıf Arkadaşından Aldığı Hintkenevirli Sigarayı İçen 15 Yaşındaki Çocuk Hastanelik Oldu
Bulaş Zincirinin Büyümesi Nedeniyle Larnaka’da Ek Tedbirler Alınıyor
Bulaş Zincirinin Büyümesi Nedeniyle Larnaka’da Ek Tedbirler Alınıyor
Güney Kıbrıs’ta 2412 Virüs Testi Yapıldı Ve 17 Yeni Covid-19 Vakası Daha Saptandı
Güney Kıbrıs’ta 2412 Virüs Testi Yapıldı Ve 17 Yeni Covid-19 Vakası Daha Saptandı
Baf’taki Kıbrıs Türk Mallarının Durumuyla İlgili Şikayetler
Baf’taki Kıbrıs Türk Mallarının Durumuyla İlgili Şikayetler
Genç anneye, 4 yaşındaki oğlunun önünde polis şiddeti
Genç anneye, 4 yaşındaki oğlunun önünde polis şiddeti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim