Kiprianu’dan Hükümete Eleştiri

Lefkoşa, 4 Ekim 20 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum hükümetine yönelik eleştirilerine devam ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, hükümete yönelik yeni eleştirilerde bulunduğu “Astra” kanalına yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre, Kiprianu, hükümetin hedeflerinde başarısız olduğunu ve halkla dalga geçtiğini savundu.

Kiprianu, hükümetin Brüksel’de liderler zirvesinin sonuçlarına ilişkin olarak köşede sıkışmış vaziyette kaldığını çünkü Türkiye’ye, Güney Kıbrıs ve Yunanistan aleyhine olan “yasa dışı ve provokasyon” nitelikli faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanmadığını söyledi.

Andros Kiprianu, son gerçekleştirilen siyasi parti başkanları toplantısında, hükümet edenlerin, Türkiye’nin “canını acıtacak ekonomik ve acı verici yaptırımlardan” söz ettiğini ifade etti.



Hükümetin, çıkmaza neden olan büyük sözlerle kendileriyle dalga geçtiğini ve halkı kandırdığını kaydeden Kiprianu, AKEL olarak kendilerinin, hükümetin taktiğinin tecride neden olacağını konusunda uyarıda bulunduklarını anımsattı.Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ilk başta yaptırımlardan söz ettiğini ancak daha sonra tezlerinden vazgeçtiğini belirtti.Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması isteğini dile getiren Kiprianu, BM Genel Sekreteri’nin derhal müzakerelerin yeniden başlamasını isteyeceğini net bir şekilde ifade ettiğini söyledi. Kiprianu, Rum Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarıyla ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yeniden gelmesi, referans şartlarına ilişkin anlaşma gibi önkoşullar ortaya koyduğunu söyledi.Müzakereler dışında Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının mümkün olmadığını söyleyen Kiprianu, Kıbrıs sorununun iç boyutu için diyaloğun, dış boyutu için ise uluslararası konferansın istenmesi gerektiğini, aksi takdirde kendi kendilerini kandırmış olacaklarını ifade etti.(FK/FEZ)