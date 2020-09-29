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Kiprianu’dan Anastasiadis Ve Hristodulidis’e Eleştiri

Lefkoşa, 29 Eylül 20 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorunundaki politikaları nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e yönelik eleştirilerde bulundu. 

29 Eylül 2020 Salı 11:55
Kiprianu’dan Anastasiadis Ve Hristodulidis’e Eleştiri
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Lefkoşa, 29 Eylül 20 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorunundaki politikaları nedeniyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e yönelik eleştirilerde bulundu. 
Fileleftheros gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “ülkeyi çıkmaza ve ikilemlere sürükleyen Kıbrıs sorunundaki politikaları nedeniyle” Anastasiadis ve Hristodulidis’i eleştirdi. 
“Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıldönümü etkinliği çerçevesinde açıklamalarda bulunan Kiprianu, Türkiye’nin daha da provokatif olduğunu, uluslararası toplumun etkili bir şekilde tepki gösteremediğini ancak karşılıklı rızaya bağlı çözümler bulmaya çalıştığını bununla birlikte, niyetlerinin ve hedeflerinin açıklığı konusunda ise ikna edici olamadıklarını ifade etti. 
Anastasiadis’in kararsızlıkları ve tutarsızlıkları, Hristodulidis’in amatörlüklerinin birçok soru işaretine neden olduğunu ifade eden Kiprianu, “ne kadar erken fark ederlerse o kadar çabuk göğüsleyebilirler” şeklindeki ifadeyi de kullandı.
Hükümet edenlerin, “Türk argümanlarını benimsediği” gerekçesiyle AKEL’i eleştirdiğini söyleyen Kiprianu, Ulusal Konsey toplantısında birçok kez Anastasiadis’i, konu hakkındaki düşüncelerini açıklamaya çağırdıklarını, ancak Anastasiadis’in buna karşılık vermediğini ifade etti. 
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e ise AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısındaki tavırları nedeniyle sert eleştirilerde bulunan Kiprianu, bahse konu toplantıda, Güney Kıbrıs’ın, talepleri nedeniyle yalnız kaldığına da dikkati çekti. 

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Kiprianu, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, var olan sorunun yerine, Hristodulidis’in “Spartalı” taktiğini medyaya sızdırdığını söyledi. 
Kiprianu, Hristodulidis’in, toplantıdan günler öncesinde, Türkiye’ye yönelik yaptırımların uygulanacağı konusunda açıklamalarda bulunduğunu ancak kritik anda ise yalnız kaldığını Yunanistan’ı bile ikna edemediğini ifade etti. 
Kiprianu açıklamasında ayrıca yaptırımların, “amaç değil araç” olduğunu bir kez daha yinelemek istediğini öncelikli hedeflerinin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu belirtti. 
(FK/HÖ)
 
 

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