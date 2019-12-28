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Kiprianu’dan Açıklamalar

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “Kıbrıs sorununu çözmedikleri takdirde, Türkiye’nin daimi tehdit olarak kalacağı” iddiasında bulundu.

Kiprianu’dan Açıklamalar

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “Kıbrıs sorununu çözmedikleri takdirde, Türkiye’nin daimi tehdit olarak kalacağı” iddiasında bulundu.

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:12
Kiprianu’dan Açıklamalar

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “Kıbrıs sorununu çözmedikleri takdirde, Türkiye’nin daimi tehdit olarak kalacağı” iddiasında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, açıklamasında, Rum hükümetini bölgedeki gerginliğin azaltılması için çalışmaya davet eden Kiprianu, bununla birlikte hükümeti, üçlü işbirliklerinin yaklaşımının, kendilerini Kıbrıs sorunuyla ilgili özlü müzakerelerin yeniden başlamasına yaklaştırıp yaklaşmadığını değerlendirmeye de çağırdı.

Bölgedeki gelişmeleri, 2 Ocak’ta imzalanacak olan East Med anlaşmasını aynı zamanda hükümetin bölge ülkeleriyle yapmayı istediği üçlü işbirliklerini yorumlaması da istenen Kiprianu, EastMed projesi konusunda devletler arasında imzalanacak olan anlaşmanın yalnızca politik bir anlamı olduğunu ve başka herhangi bir esaslı anlamı olmadığını savundu.

East Med’in inşa edilip edilmeyeceğine karar verecek olanların şirketler olduğunu ve şirketlerin de buna ekonomik veriler temelinde karar vereceklerini dile getiren Kiprianu, hükümetin bunu halka açıklaması ve halkı aldatmaması gerektiğini ifade etti.

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Üçlü işbirliklerinin geliştirilmesinin iyi olduğunu ve bunların doğru yöne hareket ettiklerini de söyleyen Kiprianu, bu işbirliklerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” koruduğu konusunda hükümet tarafından söylenen şeyin ise geçerli olmaktan uzak olduğunu öne sürdü.

Kıbrıs sorununu çözmedikleri takdirde, Türkiye’nin daimi tehdit olarak kalacağı iddiasında da bulunan Kiprianu, ancak doğru bir çözümle şekillenen durumu ele alabileceklerini, öte yandan ne yazık ki Rum kesimi tarafından geliştirilen söylemlerin gerginliğin azaltılmasına yol açmamakla kalmayıp, kendilerini özlü müzakereler ihtimalinden de uzaklaştırdığını savundu.

Kiprianu, kendilerinin gerginliğin azaltılması için çalışmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Haber Fileleftheros’ta “Türkiye Çözüm Olmaksızın Daimi Tehdit”, Politis’te “Üçlü İşbirlikleri İyi, Fakat…- Hükümetin Söylemleri Bizi Kıbrıs Sorununun Çözümünden Uzaklaştırıyor ”, Alithia’da “Kiprianu Hükümeti Gerginliğin Azaltılması İçin Çalışmaya Çağırıyor”, Haravgi’de ise “Hükümet Gerginliğin Azaltılması İçin Çalışsın” başlıklarıyla yer aldı.

(İY/ŞEB)       

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