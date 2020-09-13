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Kiprianu: “bize Vatanın Yarısı Bile Kalmayacak”

“KARŞILIKLI KABUL EDİLEBİLİR FEDERASYONA VARMAK İÇİN NE ÜZERİNDE ANLAŞTIĞIMIZI İZAH KAMUOYUNA ETMELİ”

13 Eylül 2020 Pazar 16:08
Kiprianu: “bize Vatanın Yarısı Bile Kalmayacak”
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“KARŞILIKLI KABUL EDİLEBİLİR FEDERASYONA VARMAK İÇİN NE ÜZERİNDE ANLAŞTIĞIMIZI İZAH KAMUOYUNA ETMELİ”

Lefkoşa, 13 Eylül 20 (.): AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum tarafının çözüm için kararlı olması gerektiğini belirtti.

Kiprianu, “Anastasiadis’in ortamı süratle tersine çevirmesi, müzakerelere hazırlanması ve kamuoyuna, karşılıklı kabul edilir, iki bölgeli, iki toplumlu federasyona varmak için ne üzerinde anlaştığımızı izah etmesi lazım” dedi.

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Politis’e verdiği özel söyleşide, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteye göre “kesin taksime varırsak, Kıbrıs’taki durum patlayacak ve Kıbrıslı Rumlar, Türkiye ile sınır komşusu olacak” diyen Kiprianu, herhangi bir yaptırımın Türkiye’nin tavır değiştirmesi sonucunu getireceğinden kuşkulu olduğunu kaydetti.

Kiprianu, Türk-Yunan diyaloğundan çok, Kıbrıslıların müzakere masasına dönmesi gerektiğini belirterek, “Yoksa bize vatanın yarısı bile kalmayacak” uyarısında bulundu. 

(ŞA/FEZ)

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