banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.285
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4491
EURO
6.5701
Huzur operasyonunda kaçak avı
HUZUR OPERASYONUNDA KAÇAK AVI
Kız arkadaşını hem dövdü hem öldürmekle tehdit etti
YİNE KADINA ŞİDDET VE DARP
Bilgisayar kasasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu
BİLGİSAYAR KASASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
25 gram hintkeneviri
25 GRAM HİNTKENEVİRİ
banner307

Kiprianu: “akel’liler Ne Pahasına Olursa Olsun Anastasiadis’in Gitmesi İçin Baskı Yapıyor”

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Başkanlık seçiminin kendilerini her zamankinden daha erken meşgul ettiğini ve AKEL’lilerin, ne pahasına olursa olsun, Nikos Anastasiadis ile DİSİ’yi iktidardan uzaklaştırabilmek için diğer siyasi güçlerle işbirliği yapılması konusunda baskı yaptığını söyledi.

Kiprianu: “akel’liler Ne Pahasına Olursa Olsun Anastasiadis’in Gitmesi İçin Baskı Yapıyor”

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Başkanlık seçiminin kendilerini her zamankinden daha erken meşgul ettiğini ve AKEL’lilerin, ne pahasına olursa olsun, Nikos Anastasiadis ile DİSİ’yi iktidardan uzaklaştırabilmek için diğer siyasi güçlerle işbirliği yapılması konusunda baskı yaptığını söyledi.

09 Haziran 2019 Pazar 10:15
Kiprianu: “akel’liler Ne Pahasına Olursa Olsun Anastasiadis’in Gitmesi İçin Baskı Yapıyor”

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Başkanlık seçiminin kendilerini her zamankinden daha erken meşgul ettiğini ve AKEL’lilerin, ne pahasına olursa olsun, Nikos Anastasiadis ile DİSİ’yi iktidardan uzaklaştırabilmek için diğer siyasi güçlerle işbirliği yapılması konusunda baskı yaptığını söyledi.
Fileleftheros gazetesine röportaj veren Kiprianu, yapılacak işbirliğinin Kıbrıs sorununda umut perspektifini yeniden yaratacak ve çoğu kişinin menfaatine çalışacak bir hükümet için, siyasi platform çerçevesinde yapılması gerektiğini kaydetti. Kiprianu, AKEL’in bir sonraki durağının 2020 Haziranı’nda yapılacak konferans olduğunu belirtti.
Kıbrıs sorunundaki durağanlığın “bölünmeye” götürdüğünü kaydeden Kiprianu, Anastasiadis’in İngiliz Yüksek Komiserliği’nin resepsiyonunda bilindik şeyleri söylediğini ancak bunların mevcut durumun yarısı olduğunu ve diğer yarısının da, Kıbrıs Türk toplumunda gelişen olaylar olduğunu kaydetti.
Kiprianu, iki devletli çözümü kastederek, Kıbrıs Türk toplumunda meydana gelen gelişmelerin “yıkıcı değişiklikler” yaratabileceğini iddia etti ve “eğer Anastasiadis bunların olmasını istemiyorsa, bazı insiyatifler üstlenerek önleme çabasına girişmelidir. Crans Montana’da kalınan yerden müzakerelere devam etmelidir” dedi.

banner317
Kıbrıs Türk toplumundaki gelişmeleri de yorumlayan Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile tüm konularda anlaşmadıklarını ancak “Türkiye’nin uslu çocukları” olan ve iki devletli çözümü savunan hükümet ortakları Kudret Özersay ve Ersin Tatar ile kıyaslandığında, çok daha iyi bir müzakereci olduğunu ifade etti.
Kiprianu, bu sebepten ötürü Akıncı’yı baltalamak değil, ona yardım etmek gerektiğini belirtirken, yardım etmekle kastettiği şeyin taviz vermek olmadığını; aksine çözüm ilkelerinde ısrarcı olmak ve Akıncı’ya iki halkın menfaatine olacak işbirliğinin yolunu göstermek gerektiğini söyledi.
(GE/FEZ)

***
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Türk ve Kıbrıs Türk argümanları Amerikalıları etkiledi”
“Türk ve Kıbrıs Türk argümanları Amerikalıları etkiledi”
Afrodit yatağındaki üretimle ilgili beklentiler yerine getirilmedi
Afrodit yatağındaki üretimle ilgili beklentiler yerine getirilmedi
Kıbrıslı Türk, Rum göçmen evlerinin bulunduğu arazisini geri istiyor
Kıbrıslı Türk, Rum göçmen evlerinin bulunduğu arazisini geri istiyor
“türk Ve Kıbrıs Türk Argümanları Amerikalıları Etkiledi”…
“türk Ve Kıbrıs Türk Argümanları Amerikalıları Etkiledi”…
Afrodit Yatağındaki Üretimle İlgili Beklentiler Yerine Getirilmedi
Afrodit Yatağındaki Üretimle İlgili Beklentiler Yerine Getirilmedi
Türkiye’nin “sonraki Adımları” Ve Abd’nin “doğu Akdeniz  haritası”
Türkiye’nin “sonraki Adımları” Ve Abd’nin “doğu Akdeniz  haritası”
Kıbrıslı Türk, Rum Göçmen Evlerinin Bulunduğu Arazisini Geri İstiyor
Kıbrıslı Türk, Rum Göçmen Evlerinin Bulunduğu Arazisini Geri İstiyor
Ab’nin Türkiye’ye “uygun Yanıtı Hazır” İddiası
Ab’nin Türkiye’ye “uygun Yanıtı Hazır” İddiası
“doğal Gaz İthali Konusunda Hukuki Mücadeleye Doğru”
“doğal Gaz İthali Konusunda Hukuki Mücadeleye Doğru”
Baf’ta büyük yangın...
Baf’ta büyük yangın...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim