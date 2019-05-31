Kiprianu ve Kızılyürek ortak basın toplantısı düzenledi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve AKEL’den Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçilen Niyazi Kızılyürek, dün ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve AKEL’den Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçilen Niyazi Kızılyürek’in, seçim kampanyası çerçevesinde ve seçimlerden sonra söylenenlere açıklık getirmek amacıyla, AKEL Genel Merkezinde, dün ortak bir basın toplantısı düzenlediklerini yazdılar.

Haberi “Nisan 2004’e Atıfta Bulundu” başlığıyla veren gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile AKEL AP üyesi Niyazi Kızılyürek’in basın toplantısı öncesinde baş başa bir görüşme gerçekleştirdiklerini de yazdı.

Gazete haberinde Kızılyürek ve Kiprianu’nun açıklamalarına geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre Kızılyürek, açıklamasında, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs Türk toplumunu değil Kıbrıs halkının bütününü temsil edeceğini belirtirken; AKEL ile mutlak işbirliği ve konsensüs içerisinde çalışacağını ifade etti.

Kızılyürek açıklamasında ayrıca, bazı kişilerin Avrupa Parlamentosu seçimlerini ulusal seçimlerle karıştırdığına da dikkati çekti.

KİPRİANU



AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu’na seçilmesinin Kıbrıs sorununun çözüm modelini teşkil etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.Kızılyürek’in, diğer AB üyesi ülkelerin halklarının da çıkarlarına hizmet etme hedefinin bilincinde olduğuna inandığını söyleyen Kiprianu, Kızılyürek ile mutlak uyum ve konsensüs içerisinde çalışacaklarını da vurguladı.AKEL’in siyasi bir risk aldığını söyleyen Kiprianu, AKEL seçmenlerinin büyük çoğunluğunun bunu kucaklamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kiprianu açıklamasında ayrıca Kızılyürek ve kendilerinin, kendilerine düşen sorumluluk payını üstlendiklerini belirterek, Kıbrıs halkı ve Kıbrıs için, bu işbirliğini, tarihi öneme dönüştürmek için çalışacaklarını ifade etti.Alithia gazetesi haberi “Niyazi’nin Endişelilere Yanıtları-Kiprianu ile Ortak Basın Toplantısı” şeklinde verirken; Haravgi gazetesi “AKEL ve Kızılyürek İşbirliklerini Büyük Bir Adım Olarak Nitelendirdi - Ülke Perspektifine ve Tarihine İlişkin Kesitler”; Politis gazetesi ise “Niyazi Ne Yanıt Verdi” başlıklarını kullandı.