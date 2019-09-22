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Kiprianu Papadopulos’u desteklemeyecek

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bugün Rum gazetelerinden Kathimerini’de yer alan demecinde, DİKO Başkanı Nikos Papadopulos’un Rum Yönetimi başkanlığı adaylığını desteklemeyeceğini söyledi.

Kiprianu Papadopulos’u desteklemeyecek

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bugün Rum gazetelerinden Kathimerini’de yer alan demecinde, DİKO Başkanı Nikos Papadopulos’un Rum Yönetimi başkanlığı adaylığını desteklemeyeceğini söyledi.

22 Eylül 2019 Pazar 08:45
Kiprianu Papadopulos’u desteklemeyecek

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bugün Rum gazetelerinden Kathimerini’de yer alan demecinde, DİKO Başkanı Nikos Papadopulos’un Rum Yönetimi başkanlığı adaylığını desteklemeyeceğini söyledi.
DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos veya başka bir DİKO’lunun aday olması durumunda, ortak bir işbirliği zemini olmadığını ifade eden Kiprianu, Papadopulos ile görüşmelerinde 2023 yılında gerçekleşecek başkanlık seçimlerini ele aldıklarını ise reddetti.
Bununla birlikte, eğer niyetin iki partinin ortak aday bulması ise, bunu zamanı geldiğinde konuşacaklarını ifade eden Kiprianu, önceliğin Nikos Anastasiadis’in iktidardan gitmesi olduğunu, ancak iktidarın Averof Neofitu veya Nikos Hristodulidis gibi başka bir DİSİ’li tarafından üstlenilmesinin de kendilerini memnun etmeyeceğini dile getirdi.
Gazeteye demecinde, Kıbrıs sorunundaki yeni olgularla ilgili “tehlike çanlarını” da çalan Kiprianu, BM Güvenlik Konseyi’nin tutumunu değiştirme olasılığı konusunda da endişe belirtti.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son yaptığı açıklamalar içerisinde en endişe verici olanının, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin Kıbrıs sorununda ilerleme olmamasından ötürü rahatsızlık duymaları olduğunu ve bunun kendilerini endişelendirmesi gerektiğini ifade eden Kiprianu, BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ilerleme, sonuç ve çözüm olması için talepleri olmaya başladığının açık olduğunu ve bunun farkına varmaları gerektiğini söyledi.
Kiprianu, aksi takdirde artık herhangi bir BM temsilcisiyle değil, bizzat BM Güvenlik Konseyiyle çatışabileceklerini belirtti.
Maraş’taki faaliyetlerin sona ermesini istiyorlarsa, bunun olabileceği tek yolun müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu da savunan Kiprianu, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda, Maraş’taki herhangi bir oldubittiyle ilerlemesinin Türkiye açısından oldukça zor olacağını da iddialarına ekledi.
                       
 

Son Güncelleme: 22.09.2019 11:52
Anahtar Kelimeler:
Andros KiprianuNikos Papadopulos
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