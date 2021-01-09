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Kiprianu: “Kritik yemek öncesinde bize ‘valizleri hazırlamamız’ söylendi”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Crans Montana’daki kritik akşam yemeği öncesinde AKEL heyetine Kıbrıs’a dönüş için valizlerini hazırlaması söylendi” iddiasında bulundu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:00
Kiprianu: “Kritik yemek öncesinde bize ‘valizleri hazırlamamız’ söylendi”
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“Kıbrıs sorununun çözümüne en çok yaklaşılan buluşma” olarak hafızalara kazınan ve basın camiası tarafından “son akşam yemeği” olarak anılan; Crans Montana’da, Temmuz 2017’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından verilen ve Kıbrıslı liderlerin katılım gösterdiği yemekle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu RİK televizyonunda katıldığı programda Crans Montana’daki kritik akşam yemeği öncesinde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in ‘delegasyonundan’ “AKEL heyetine Kıbrıs’a dönüş için valizlerini hazırlamalarını söylendiği” yönünde bir iddiada bulundu.

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AKEL Basın Bürosu tarafından servis edilen açıklamada, Kiprianu’nun bu konuda ilk kez konuştuğu ve “ilk kez ifşa ettiği” ifade edildi.

Kiprianu, söz konusu yemek öncesi, AKEL heyetine yapılan “valizlerinizi toplayın” çağrısının yapıldığı iddiasını şöyle aktardı:

 “Akşam yemeğinden önce, saat 17.00 civarında Cumhurbaşkanı’nın delegasyonundan bize telefon edilerek, Kıbrıs’a dönüş için valizlerimizi hazırlamamız söylendi. Hepimize telefon eden Viktoras Papadopulos’tu.”

Kiprianu, Anastasiadis’in ekibi tarafından, yemekten önce yapılan bu çağrının, “görüşmenin sonucu, yemekten önce belirlendi” anlamı taşıdığına dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Andros KiprianuCrans Montana Yemek
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