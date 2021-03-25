Kiprianu KKTC’de temaslarda bulundu

Haravgi ve diğer gazeteler, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve beraberindeki bir heyetin dün KKTC’de 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve BKP Başkanı İzzet İzcan’la görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Kiprianu temasları ardından yaptığı açıklamada, Cenevre’deki gayrı resmi beşli konferansın ülkenin ve insanlarının kaderini belirleyeceği konusunda görüş birliği olduğunu belirtirken, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların buluşabilecekleri tek noktanın “BM’nin ilgili kararlarında yer aldığı şekliyle siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümü olabileceğini” öne sürdü.

Kiprianu, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “kabul edilemez” şeklinde nitelendirdiği görüşlerini terk etmeleri, Rum lider Nikos Anastasiadis’in ise iki toplumlu iki kesimli federasyona dayalı çözüm hedefine bağlı kalması gerektiğini ifade etti.





