Kiprianu Kıbrıs sorunu hakkında konuştu

Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, AKEL Merkez Komitesi’nin tezlerinin, partinin 23’üncü kurultayına yönelik sunulması etkinliğinde yaptığı konuşmada, Anastasiadis hükümetinin Kıbrıs sorununu gerilimler girdabı içerisinde bırakmaması, inisayatifler üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin işbirliği yapmaması durumunda bölgede “sorun çıkaran” olarak kaydedilmesi ve zorlukların göğüslenmesi gerektiğini savunan Kiprianu, hükümete, aynada kendilerine bakmaya son vermeleri, dışarıya bakarak Güney Kıbrıs’ın bölgede, esas oyuncuların büyük devletlerin olduğu, rekabetlerin içerisinde olduğunu görmesi çağrısında bulundu.



Kiprianu konuşmasında Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması gerekliliğinden de söz etti.