banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96491
ALTIN
277.633
DOLAR
5.7643
STERLİN
7.0314
EURO
6.3742
Kız arkadaşının arabasını satan zanlı 2 ay cezaevine gönderildi
İKİ AY HAPİS YATACAK
Öldürmekle tehdit etti
ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ!
İzinsiz ikamet eden 9 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 9 KİŞİ...
Lefkoşa'da hırsızlık!
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK!
banner306

Kiprianu Kıbrıs konusunda konuştu

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamada, müzakere masasında bütün konuları kapsayan bir görüşme yapılmasını beklediği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten de, böyle bir görüşme için hazır ve kararlı olmasını istediği haber verildi.

Kiprianu Kıbrıs konusunda konuştu

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamada, müzakere masasında bütün konuları kapsayan bir görüşme yapılmasını beklediği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten de, böyle bir görüşme için hazır ve kararlı olmasını istediği haber verildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:41
Kiprianu Kıbrıs konusunda konuştu

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamada, müzakere masasında bütün konuları kapsayan bir görüşme yapılmasını beklediği ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten de, böyle bir görüşme için hazır ve kararlı olmasını istediği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Kiprianu açıklamasında ayrıca “bir kez daha başarısızlığa uğranması durumunda, Kıbrıs aleyhinde birikecek acıların çok fazla olacağı” uyarısında da bulundu.

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak belirleyici bir anda olduklarını ve özlü müzakerelerin yeniden başlaması için çaba harcandığını da ifade eden Kiprianu, herkesin bu çabanın tek başına değil, fakat müzakerelerin başlaması durumunda bunu neyin izleyeceğinin önemli olduğunun farkına varması gerektiğini belirtti.

Kiprianu, dolayısıyla Anastasiadis’e yönelik çağrılarının, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda, bu kez bütün konuları kapsayan bir görüşme için hazır ve kararlı olmaları gerektiğinin bilincinde olmasını içerdiğini yineledi.

Kiprianu bu çerçevede, Rum kesimi tarafından Kıbrıs sorununun çözümü için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini de savundu.

ELAM

banner317
Fileleftheros gazetesinde yer alan bir habere göre, Rum Ulusal Halk Cephesi olarak bilinen ELAM ise açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelecek olmasından ötürü memnuniyet duyduğunu belirten Rum hükümeti ve partilerini eleştirdi.

Açıklamaya göre ELAM, müzakerelerin İsviçre’de kaldığı yerden yeniden başlamasını isteyenlere de eleştirilerde bulundu.

İNGİLTERE’DEN DE ÇÖZÜME DESTEK

İngiltere’nin Avrupa konularından sorumlu yeni bakanı Christopher Pincher ise bir açıklamasında, Birleşik Krallık’ın Kıbrıs sorunu çözüm sürecine desteğini, aynı zamanda Londra’nın Rum Yönetimiyle ikili ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine dair isteğini ifade etti.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, “Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonu’nun” İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a yönelik mektubuna yanıt veren Pincher, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi konusunda ise İngiltere’nin, uluslararası anlamda kabul görmüş iki kesimli, iki toplumlu federasyon modeline dayalı bir çözümün ileriye götürülmesine dair çabaları desteklemeye ilişkin taahhüdü konusunda güvence verdi.

Pincher, Londra’nın tüm tarafları çözüm sürecine yinelenen bir bağlılık göstermeleri konusunda teşvik etmeyi sürdürdüğünü de ekledi.

Son Güncelleme: 23.08.2019 12:15
Anahtar Kelimeler:
Andros Kiprianu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs ile İsrail arasında organ nakli işbirliği
Güney Kıbrıs ile İsrail arasında organ nakli işbirliği
OCCRP, Anastasiadis’in eski hukuk bürosu hakkındaki belgeleri yayınladı
OCCRP, Anastasiadis’in eski hukuk bürosu hakkındaki belgeleri yayınladı
Limasol’da 8.8 kilo kokain
Limasol’da 8.8 kilo kokain
Rum tarafında rekor yolcu trafiği
Rum tarafında rekor yolcu trafiği
Occrp, Anastasiadis ve avukatlık bürosuyla ilgili iddialarında ısrarlı
Occrp, Anastasiadis ve avukatlık bürosuyla ilgili iddialarında ısrarlı
Rum Bakanlar Kurulu Alassa’ya güneş parkına onay verdi
Rum Bakanlar Kurulu Alassa’ya güneş parkına onay verdi
Yatırım karşılığı verilen vatandaşlıklar konusunda yeni kriterler
Yatırım karşılığı verilen vatandaşlıklar konusunda yeni kriterler
Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi işbirliğinde ibadet turizmi…
Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi işbirliğinde ibadet turizmi…
Dayanışma Hareketi’nden eleştiri
Dayanışma Hareketi’nden eleştiri
Rumların Türkiye aleyhinde AİHM’e yaptıkları başvurular
Rumların Türkiye aleyhinde AİHM’e yaptıkları başvurular

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim