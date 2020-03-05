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Kiprianu Büyükelçileri bilgilendirdi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerle görüşerek Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin faaliyetleri ve doğalgazla ilgili bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Kiprianu Büyükelçileri bilgilendirdi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerle görüşerek Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin faaliyetleri ve doğalgazla ilgili bilgilendirme yaptığı bildirildi.

05 Mart 2020 Perşembe 10:20
Kiprianu Büyükelçileri bilgilendirdi
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Fileleftheros gazetesinin haberine göre Kiprianu, dün akşam yapılan görüşmede, Kıbrıs sorununun artık enerji konusuyla ve Doğu Akdeniz’deki diğer önemli konularla bağlandığını kaydederken, Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon yataklarının, küresel enerji piyasasında stabil olmayan durumla bağlantılı olarak, bölge için hem büyük perspektifler, hem de büyük tehlikeler doğurduğunu söyledi.
Habere göre Kiprianu, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları aleyhindeki kışkırtıcılığı ile saldırganlığının arttığını” iddia ederek, bölgede lider rol üstlenmek isteyen Türkiye’nin, Suriye, Libya ve Yunanistan’a saldırılarını artırdığını öne sürdü.
Rum Yönetimi’nin komşu ülkelerle yaptığı üçlü işbirliği anlaşmalarınınve yabancı enerji şirketlerinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ni korumadığının görüldüğünü ifade eden Kiprianu, AB’nin Türkiye aleyhinde aldığı tedbirlerin de “Türk kışkırtıcılığının büyüklüğüyle” eşdeğer olmadığına işaret etti.
Habere göre Kiprianu, Maraş konusuna da değinerek, Maraş’ın Rum idaresine geçmemesi halinde çözüm olmayacağını savundu.
Başbakan Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından Maraş’ın KKTC idaresi altında açılmasına dair “oldukça kışkırtıcı eylemlerin” ileriye götürüldüğünü öne süren Kiprianu, Maraş’ın KKTC idaresi altında açılmasının, Kıbrıs sorununun çözüm perspektiflerine “mezar taşı” olacağını ve gerek Kıbrıs, gerekse tüm bölge için zincirleme sonuçlar doğuracağını iddia etti.

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Gazete, Kiprianu’nun devamla, partisinin Doğu Akdeniz’deki doğalgazın değerlendirilmesiyle ilgili tezlerini aktararak, doğalgazın Kıbrıs sorununun çözümü için baskı unsuru ve teşvik olmasını arzuladığını belirttiğini yazdı.
Kıbrıs sorununa uzlaşılmış zemin ve çerçevede bulunacak çözümün, Türkiye’ye de faydalı olacağına işaret eden Kiprianu, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’in enerji haritasında yer almak istediğini; ancak bunu askeri nüfuz ve “güçlü olanın haklı olduğu” mantığıyla elde edemeyeceğini ifade etti.
Habere göre Kiprianu, Türkiye’nin çözüm ilkelerine ve uluslararası hukuka saygı göstermesi halinde, ilişkilerin düzeleceğini söyledi.

 

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Son Güncelleme: 05.03.2020 13:57
Anahtar Kelimeler:
KiprianuTürkiye’nin FaaliyetleriGüney Kıbrıs’taki BüyükelçilerDoğalgaz
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