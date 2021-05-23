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Kiprianu: “Bölünme tehlikesi aşikar”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, eğer Rum tarafı, tezlerinin özünden taviz vermeksizin bazı inisiyatifler almayarak Türkiye ile Kıbrıs Türk toplumuna cesaret verirse ve Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı iki devletli çözüm fikrinden vazgeçmezse, konferans yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

23 Mayıs 2021 Pazar 12:45
Kiprianu: “Bölünme tehlikesi aşikar”
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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, eğer Rum tarafı, tezlerinin özünden taviz vermeksizin bazı inisiyatifler almayarak Türkiye ile Kıbrıs Türk toplumuna cesaret verirse ve Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafı iki devletli çözüm fikrinden vazgeçmezse, konferans yapılmasına gerek olmadığını söyledi.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Kiprianu, Cenevre’de yapılan gayriresmî 5+1 konferansı, Türkiye’nin masaya ilk defa resmen iki devletli çözüm önerisini koyma fırsatı bulmuş olmasından dolayı “büyük başarısızlık” olarak nitelendirirken, inisiyatif alınmazsa adanın kesin olarak bölüneceğini ifade etti.

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Habere göre Kiprianu, uluslararası toplumdan da çok hafif tepkiler geldiğini ve bunun, gelecek için oldukça endişe verici olduğunu kaydetti.

Öte yandan Alithia gazetesi de, AKEL-Rum Hükümeti arasındaki çatışmanın dün de devam ettiğini ve Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya yanıt vererek, AKEL’in Türkiye’nin tüm bölge ülkeleri aleyhindeki politikasını görmezden gelerek, “Türk saldırganlığının” suçlusunun Anastasiadis olduğunu iddia ettiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Kusios, AKEL’in partisel çıkarlarını her şeyin üzerinde tuttuğunu ve dört senedir Türk saldırganlığının sebebinin Anastasiadis olduğunu söylediğini; bunu da küçük partisel çıkarlar ve hedefler için yaptığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 23.05.2021 13:00
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