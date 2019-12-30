banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114680
ALTIN
289.443
DOLAR
5.9462
STERLİN
7.7931
EURO
6.6552
Dikkat! Görüş mesafesi azaldı
POLİS UYARDI!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Ziyamet’de ev yangını
ZİYAMET’DE EV YANGINI
Flaş Haber
Döne Şah hayatını kaybetti
Kapat

Kiprianu: “Balık baştan kokar”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Güney Kıbrıs’ta meydana gelen bazı bürokratik olayların kabul edilemez olduğunu belirtti ve “Balık baştan kokar” dedi.

Kiprianu: “Balık baştan kokar”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Güney Kıbrıs’ta meydana gelen bazı bürokratik olayların kabul edilemez olduğunu belirtti ve “Balık baştan kokar” dedi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 08:05
Kiprianu: “Balık baştan kokar”

Kiprianu, Haravgi gazetesindeki röportajının bugün yayınlanan ikinci kısmında, kabul edilemez bürokratik olaylara örnek vererek, başka hiçbir ülkede, Devlet Başkanı’nın avukatlık bürosu ile çocuklarının, Devlet Başkanı’nın başında bulunduğu Bakanlar Kurulu’ndan taleplerde bulunmadığını ve Bakanlar Kurulu’nun da bu kişiler için lehte karar almadığını söyledi.

banner317
Habere göre Kiprianu, röportajında Genel Sağlık Sistemi (YESİ), yeni yıldan beklentileri ve kara para aklamayla mücadele konularına da değindi.

Kiprianu, Kıbrıs’ta oluşan gerek Kıbrıs sorunu, gerekse genel konularla ilgili durumun, kendisini AKEL Genel Sekreterliği görevini yeniden talep etmeye zorladığını ifade ederek, gelecek yıl yapılacak olan AKEL Genel Kurulu’nda, yeniden aday olacağı mesajını verdi.

Son Güncelleme: 30.12.2019 11:28
Anahtar Kelimeler:
Andros Kiprianu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum İtfaiyesi sarı alarm verdi
Rum İtfaiyesi sarı alarm verdi
Limasol’da 27 çocuk domuz gribi semptomlarıyla tedavi görüyor
Limasol’da 27 çocuk domuz gribi semptomlarıyla tedavi görüyor
Pompeo Ada’ya 7 Ocak’ta geliyor…
Pompeo Ada’ya 7 Ocak’ta geliyor…
Rumlar Sipahi’de “Theofania” yortusunu kutlayacak
Rumlar Sipahi’de “Theofania” yortusunu kutlayacak
“Casus van” skandalı yeni boyutlar kazanıyor
“Casus van” skandalı yeni boyutlar kazanıyor
İçerisinde ölen çocuklarına ait küllerin bulunduğu kutu çalındı
İçerisinde ölen çocuklarına ait küllerin bulunduğu kutu çalındı
Kasulidis: “Aklımızı başımıza alalım”
Kasulidis: “Aklımızı başımıza alalım”
Kiprianu’nun demeci
Kiprianu’nun demeci
Hristodulidis: “Müzakereler hemen şimdi başlamalı”
Hristodulidis: “Müzakereler hemen şimdi başlamalı”
Mahdawi: “İktidara gelince Türkiye ile imzalanan memorandumu iptal edeceğiz”
Mahdawi: “İktidara gelince Türkiye ile imzalanan memorandumu iptal edeceğiz”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim